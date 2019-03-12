近日，商汤科技 SenseTime 与上海国际汽车城集团达成合作，双方将依托商汤科技领先的人工智能技术，提升商业化班车的运营及驾驶员管理，优化乘客的智能乘车体验。同时，双方联合开展交通工况数据采集、交通场景大数据分析和处理，推动面向人工智能的基础数据平台建设，加速智能汽车产业发展与应用落地，服务国家智能网联汽车（上海）试点示范区建设。

据悉，目前，在上海各区域的上百条“驿动班车”线路中，已有38条线路车辆完成了智能化改造，搭载商汤科技“智能车舱”后，即可实现驾驶员身份识别，疲劳、分心等状态实时监测与提醒。

同时，商汤科技还为“驿动班车”提供了刷脸乘车的智能体验与服务。乘客只需提前通过驿动汽车app进行手机注册，并上传人脸信息，即可刷脸乘车，充分享受人工智能技术带来的便利与智能体验。有了这个功能，人们再也不用担心忘带手机、忘带乘车卡，还能极大地节省排队上车的时间，让出行更高效。

与上海国际汽车城集团的合作，是商汤科技“智能车舱”产品首次应用于公共交通运营车辆，未来这一产品功能还将不断丰富，可能引入手势识别、视线追踪等模块，最大限度为驾乘安全服务。同时，随着 AI 技术的快速发展与迭代，双方还将进一步扩大合作范围，推动AI技术在智能汽车上的深度应用，为智能化驾驶和乘车体验带来新升级，推动“AI+交通”应用场景的落地。