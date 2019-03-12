近日，商汤科技 SenseTime 上海国际汽车城集团达成合作双方依托商汤科技领先的人工智能技术，提升商业化班车的运营及驾驶员管理，优化乘客的智能乘车体验。同时，双方联合开展交通工况数据采集、交通场景大数据分析和处理推动面向人工智能的基础数据平台建设加速智能汽车产业发展与应用落地服务国家智能网联汽车（上海）试点示范区建设

据悉，目前，在上海各区域的上百条“驿动班车”线路已有38线路车辆完成了智能化改造，搭载商汤科技“智能车舱”后，即实现驾驶员身份识别，疲劳、分心等状态实时监测与提醒。

同时，商汤科技还为“驿动班车”提供了刷脸乘车的智能体验与服务。乘客只需提前通过驿动汽车app进行手机注册，并上传人脸信息，即可刷脸乘车，充分享受人工智能技术带来的便利与智能体验。有了这个功能，人们再也不用担心忘带手机、忘带乘车卡，还能极大地节省排队上车的时间，让出行更高效。

上海国际汽车城集团的合作，是商汤科技“智能车舱”产品首次应用于公共交通运营车辆，未来这一产品功能还将不断丰富，可能引入手势识别、视线追踪等模块，最大限度为驾乘安全服务同时，随着 AI 技术的快速发展与迭代，双方进一步扩大合作范围，推动AI技术在智能汽车上的深度应用，为智能化驾驶和乘车体验带来新升级，推动“AI+交通”应用场景的落地。

 

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