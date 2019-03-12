摩拜称正在优化国际业务，不符合目标的业务将陆续关闭

针对摩拜将关闭所有国际业务的报道，摩拜方面回应称：

基于提高运营效率、保障用户权益的大原则，目前我们正在寻求优化摩拜国际业务。在这个原则下，近期摩拜将关闭亚洲部分国家业务；此调整会涉及十余名当地员工，我们将会依照当地法律法规进行安置。 同时我们将继续评估其他国家和地区业务，不符合运营效率目标的业务将陆续关闭或通过战略合作优化运营。

长租公寓品牌魔方获 1.5 亿美元 D 轮融资

集中式长租公寓品牌魔方生活服务集团 3 月 11 日宣布获得 1.5 亿美元 D 轮融资，本轮战略投资方为加拿大机构基金管理公司 CDPQ。

魔方生活服务集团 CEO 柳佳表示，“魔方此次融资将主要用于进一步提升品牌影响力，深化运营管理，完善 IT 系统和会员体系，进行项目并购及轻资产拓展，打造高效、便捷、智慧的公寓管理协作平台。”

英伟达将以 69 亿美元收购芯片厂商 Mellanox

据彭博社报道，英伟达已同意将以 69 亿美元收购芯片厂商 Mellanox Technologies。

Mellanox Technologies 成立于 1999 年，总部分别位于加利福尼亚州桑尼维尔和以色列约克尼穆，其芯片主要用于为服务器提供高速网络连接。

分析人士称，此次收购将帮助英伟达加速其数据中心业务的发展，从而降低对视频游戏业务的依赖。

美团点评第四季度营收 198.03 亿元，同比增长 89%

美团点评截至 2018 年 12 月 31 日止的年度业绩财报显示，第四季度营收 198 亿元人民币，市场预期 193.9 亿元人民币，同比增长 89%；经调整亏损净额 18.62 亿元，同比增长 34.4%。2018 年总收入 652.27 亿元，同比增 92.3%，经调整亏损净额 85.17 亿元，同比增长 198.6%。

餐饮外卖收入实现 381.4 亿元，同比增长 81.4%；毛利总额为 52.7 亿元。餐饮外卖交易笔数从 2017 年的 40.9 亿笔增至 2018 年的 63.9 亿笔，增长 56.3%；2018 年日均餐饮外卖交易笔数 1750 万笔。

自 2018 年 4 月 4 日起由摩拜贡献的计入综合收益表的收入为人民币 15.07 亿元。同期摩拜亦贡献亏损人民币 45.5 亿元。

新东方在线将于 4 月在港股上市

据新京报报道，新东方教育科技集团董事长俞敏洪在接受媒体采访时透露，新东方在线将于 4 月在港股上市。

新东方在线曾于 2017 年 3 月挂牌新三板，2018 年 2 月终止挂牌。2018 年 7 月 17 日，新东方在线向港交所递交招股书，拟赴港上市。2018 年 11 月 19 日，新东方在线通过港交所聆讯，IPO 融资规模为 2 亿至 3 亿美元，联席保荐人为摩根士丹利、CITI、中金公司。

新东方在线更新后的招股书显示，2016 财年到 2018 财年，新东方在线总营收分别为 3.34 亿元、4.46 亿元和 6.5 亿元，净利润分别为 5955.1 万元、9221.2 万元和8202.6 万元。