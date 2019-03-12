美团去年营收652亿摩拜亏45亿，今年新业务投入会更审慎

3月11日，互联网生活服务平台美团点评（03690.HK）发布2018年第四季度及全年业绩报告。财报显示，2018年第四季度，该公司实现营收198亿元人民币，同比增长89%，高于市场预期；经调整亏损净额为18.62亿元，去年同期亏损净额为138.54亿元。但是受收购摩拜、发展出行等新业务持续投入的影响，美团2018年在排除优先股等特殊会计处理后，经调整的亏损净额为85.2亿元。在2018年第四季度，公司亏损净额收窄至18.6亿元。

通用宣布自动驾驶子公司将增1000员工 人员翻一倍

腾讯科技讯 在全球自动驾驶汽车领域，美国通用汽车公司旗下的Cruise处于领先阵营，和行业第一名Waymo展开激烈竞争。据外媒最新消息，通用汽车公司已经决定，巡航自动驾驶部门计划在2019年年底前将人员规模扩大一倍，即再招募1000多名员工。据国外媒体报道，这家总部位于旧金山的自动驾驶子公司周一还宣布，它已经聘请了阿登·霍夫曼(Arden Hoffman)加盟。霍夫曼此前在网络存储公司Dropbox工作，帮助指导这家初创公司2018年成功上市。

美国自动驾驶领头羊Waymo首次寻求外部投资

腾讯科技讯 在自动驾驶汽车研发领域，谷歌兄弟公司Waymo是行业内毋庸置疑的第一名，测试里程数和自动驾驶系统脱离率等指标，遥遥领先于竞争对手。据外媒最新消息，Waymo公司史上首次正在寻求外部公司的投资。据美国科技媒体报道，该公司的融资目标是大众和其他欧洲汽车制造商。

特斯拉前员工：马斯克宣布之前 很多员工已知晓并质疑私有化

腾讯科技讯 3月12日消息，据外媒报道，特斯拉公司前安全主管向美国证券监管机构证实，在首席执行官埃隆·马斯克(Elon Musk)去年在Twitter上发帖之前，许多员工已经知道并怀疑将该公司私有化的努力。但这家电动汽车制造商否认了这一说法。

苹果春季发布会邀请函来了：3月25日召开 可能有以下新品

腾讯数码讯 苹果于北京时间3月12日正式发布了春季发布会邀请函，确认将于美国时间3月25日在总部 Apple Park 的史蒂夫乔布斯剧院（Steve Jobs Theater）召开新品发布会。与以往的春季发布会一样，本次活动的开始时间为太平洋时间 25 日上午10点（北京时间3 月26日的凌晨1点）。