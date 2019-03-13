3 月 13 日，针对北京市市场监管局的约谈，饿了么方面回应称，一直在积极行动，落实北京市市场监管局在约谈中的各项要求。

北京市市场监管局日前约谈了美团点评、饿了么等5家网络订餐平台企业，向各平台企业通报了前期网络订餐专项治理工作开展情况，并要求各平台企业加强对入网餐饮店铺日常巡查和监测、及时处置违法违规入网店铺，及时快速处置消费者网络订餐类投诉举报、做好网络订餐舆情监测及危机应对准备等。

饿了么方面回应称，一直在积极行动，落实北京市市场监管局在约谈中的各项要求，加强与市场监管部门协作，并设置7*24小时客服，保障好消费者网络订餐服务和食品安全。此外，还推出食品安全问题一键理赔功能，建立商家信用分体系，对信用不良的商家做永久下线处理，并及时向监管部门通报。

以下为饿了么回应全文：

1、确保消费者“舌尖上的安全”是饿了么的平台责任所在，饿了么一直在积极行动，落实北京市市场监管局在约谈中的各项要求，加强与市场监管部门协作，设置7*24小时客服，保障好消费者网络订餐服务和食品安全。

2、饿了么推出食品安全问题一键理赔功能，建立商家信用分体系，对信用不良的商家做永久下线处理，并及时向监管部门通报。

3、饿了么还坚持“创新保证安全”，在全行业率先推出百万餐盒封签进商户、明厨亮灶等工作，持续不断推进行业食品安全的进程