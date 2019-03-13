3D 大众化的口号喊了这么多年，可能让人有所印象的也就一个任天堂的3DS 主机，中国的一家全景相机创新大厂Insta 360“不务正业”得推出了自己的新款双用相机，可折叠设计的奇淫巧计下能否让影像拍摄行业再掀新风潮？

小巧立体的EVO 可简单理解为这家厂商综合了过去两款不同产品线旗舰款insta 360 pro和one x的合体。将以往高端的3D拍摄技术通过现下时髦的可折叠玩法让产品更具备消费级的卖点和入手门槛。折叠形态展开后可以做到的3D 拍摄模式，也就是两台5.7k 30fps的高清视频和1800w像素输出的one x同时工作，防抖性能上由于搭载了自研发的FlowState 技术，利用算法代替硬件增稳效果同样可以拍出视频大片。同时也保留了HDR模式留给画面色彩更多后期的空间。



在后期的内容编辑上参考了既往Insta产品的强大后期功能，全景模式下具备了包括但不限于freecapture的半自动取景剪辑以及小行星视角功能，可以支持用户随心拍摄暂时不顾后期的琐事。至于3D效果的剪辑也推出一款专门的app可以随手剪一段影院级大片，导入premiere插件亦可支持。

只不过我们尚且对如此大的数据图像捕捉和采集量对电池的压力有多大还不得而知，希望这方面也可以继承几款经典产品的优异表现。

价格上Insta 360 EVO 已经开售，2598 元的套装标配有三脚架和VR 眼镜 ，配件上还和一家专注3D播放的创新公司Mopic合作设了一款裸眼手机壳，打破了以往需要额外的VR一体机的门槛，在观看体验上及做到了所见即所得。软件端同时也得到更新，支持在HTC VIVE FOCUS| OCULUS GO | GEAR VR上直接获取相应拍摄的素材效果体验。

以上种种即拍即剪即看Insta 360努力打造出了一个完整的生态闭环，至于能否靠它推进3D VR大众化这样的宏伟使命还要拭目以待。