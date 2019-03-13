陆金所控股完成 C 轮融资

3 月 12 日，中国平安发布2018年年报。年报显示，陆金所控股完成C轮融资，此次融资引入多家国际知名投资机构，投后估值达394亿美元。

去年底，有消息称，陆金所控股获得13亿美元融资，融资主要投资者包括中国私募股权公司春华资本、卡塔尔投资局、总部位于香港的全明星投资公司和日本金融公司SBI Holdings等。此外，摩根大通、麦格理集团、瑞银、大华银行和高盛等金融机构也加入了投资者行列。对于具体投资机构信息，陆金所控股方面表示，以年报信息为准。

新东方在线再曝将于近日上市

3月12日，据北京商报报道，新东方在线将于3月底正式在港交所IPO上市,目前分析师预计估值区间为60亿-70亿元人民币。而3月11日，俞敏洪也在两会期间接受媒体采访时透露，新东方在线或许将于下月在香港上市。针对以上言论，北京商报记者向新东方在线方面求证，对方对此并未回应。

据悉，新东方在线成立于2005年，是新东方教育科技集团的控股子公司，主要向处于不同年龄阶段的学生提供3个核心分部的在线教育课程，即大学教育、K-12教育及学前教育。

英伟达69亿美元收购以色列芯片公司

3月11日，美国芯片巨头英伟达（NVIDIA）公司宣布和以色列科技公司Mellanox就收购事宜达成最终协议，收购总价约为69亿美元。该交易已获两家公司董事会批准，预计将于2019年年底完成，不过仍需经过监管机构的批准。

分析认为，此次收购将有助于英伟达进一步提振其数据中心业务，并降低对游戏业务的依赖程度。

非洲电商平台 Jumia 向美提交 IPO 招股书

3月13日，非洲电商平台Jumia Technologies 向美国证券交易委员会（SEC）提交了IPO申请书，寻求在纽约证券交易所挂牌上市，股票代码为“JMIA”。

Jumia在招股书中称，该公司是领先的泛非洲电商平台，由市场平台、物流服务和支付服务组成。Jumia活跃于非洲6个地区的14个国家，这些国家的GDP之和在2万亿欧元的非洲GDP总额中所占比例为72%。在2018年1.4万亿欧元的非洲消费者支出总额中所占比例为74%。

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