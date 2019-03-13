电商 SaaS ERP 服务商聚水潭宣布完成 3 亿人民币 B3 轮融资。本轮融资由红杉资本中国基金独家投资。

聚水潭成立于 2014 年，创建之初，以电商 SaaS ERP 切入市场。目前，聚水潭发展成为以 SaaS ERP 为核心，集多种商家服务为一体的 SaaS 协同平台，为全国电商企业提供全面的信息化解决方案。

聚水潭创始人兼 CEO 骆海东表示：“对于本轮融资，将会用于聚水潭 SaaS 平台的服务体系升级，优秀人才的招募，产业链上下游的协同连接以及海外市场布局。”

去年 11 月 1 日，聚水潭宣布已完成 B 轮和 B+ 轮融资共 2.5 亿人民币，投资方包括元璟资本、蓝湖资本和嘉海基金。在此之前，聚水潭于 2015 年 10 月获得阿米巴基金和微光资本 1500 万 Pre-A 融资，2016 年 12 月获万漉资本、阿米巴资本和微光创投三方联合的 5000 万 A 轮融资。

目前聚水潭已在全国设立了 40 多个线下服务分支机构，覆盖服务城市数量超 253 个。2018 年 11 月 11 日，聚水潭系统处理订单总量达 1.51 亿单，成交额达 341 亿。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。

图片：聚水潭