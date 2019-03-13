据路透社报道，音乐流媒体服务商 Spotify 向欧盟反垄断监管机构投诉苹果公司，指控后者推广自家音乐流媒体服务，不公平对待竞争对手。

Spotify 认为，苹果对 App Store 的控制，剥夺了消费者选择的权利，也剥夺了其他音乐流媒体竞争对手的权利。苹果的做法完全是为了给 Apple Music 提供便利。

不过投诉的核心最终指向有关“苹果税”的问题，苹果长期以来向使用应用内购买功能的开发者收取 30% 的分成。

Spotify 法律总顾问 Horacio Gutierrez 称，Spotify 从 2014 年开始被迫使用苹果的这套系统，但 Spotify 随后不得不将 9.99 欧元的价格提升到 12.99 欧元，因为苹果以 9.99 欧元的价格推出了 Apple Music。

Spotify 后来停止使用苹果的应用内购买功能，用户想要升级到 Premium 则必须使用电脑、Android 手机等其他途径付费。因为苹果限制开发者绕过应用内购买机制为内容支付费用。

除此之外，Spotify 还表示，苹果的 Siri 不会将 iPhone 用户与 Spotify 联系在一起，并拒绝 Spotify 在 Apple Watch 上推出应用程序。