拉斯维加斯批准马斯克隧道交通项目

腾讯科技讯 马斯克之前创办了“隧道公司”（Boring Company），推进他积极倡导的地下隧道快速交通体系。近日，马斯克和隧道公司获得了一个重大利好消息。据外媒最新消息，周二，美国拉斯维加斯市政府已经批准了马斯克在该市修建快速隧道线路的计划。据国外媒体报道，当天，拉斯维加斯会展和游客管理局(Conference And Visorder Authority)董事会投票支持马斯克的隧道公司建设一个新的隧道交通项目。

美团确认摩拜将退出海外市场

据美国TechCrunch网站3月12日消息，作为缩减国际业务长期计划的关键一步，摩拜已经放弃在亚太地区的业务。本周一，摩拜的母公司美团证实，这家中国共享单车的先驱将撤出大部分海外市场。美团首席财务官陈少晖周一在分析师电话会议上表示：“摩拜的国际业务正在重组，这将导致在大部分国际市场的停止运营。”

IBM遭质疑：未经许可用网络相册照片训练AI

腾讯科技讯 在过去一年中，科技公司侵犯消费者个人隐私成为舆论关注焦点，而老牌科技巨头IBM似乎和这样的丑闻并无关联。不过据外媒最新消息，IBM最近也陷入了一个争议中，被指未经个人用户批准擅自利用海量个人照片对图像识别系统进行训练。据国外媒体报道，IBM从网络相册Flickr上拍摄了近100万张个人照片，用它们来研究如何训练面部识别训练程序，并与外部研究人员分享照片。

2018年欧洲专利申请排名公布：华为超越所有美国企业排第二

3月13日，欧洲专利局（EPO）公布了2018年，一些科技企业申请的专利数量，其中美国企业去年提交的专利申请数量达到了历史新高，继续保持了美国在欧洲专利申请数量方面的领先地位，紧随其后的是德国。具体到提交专利申请数量的企业上，2018年专利申请提交数量最高的企业为总部位于慕尼黑的德国企业西门子（Siemens AG），他们一共向欧洲专利局提交了2493份专利申请，排在全球所有企业之首，而紧随其后排在第二名的是华为，去年向欧洲专利局提交的是2485份专利申请。

PayPal为银行账户添加即时转账功能

3月13日，据techcrunch报道，PayPal宣布推出了一项新功能，允许用户直接将资金转移到他们的银行账户中，不过这项服务将收取少量的手续费。这本质上是对PayPal在2017年推出的即时转账功能的延伸。此前，该功能允许用户立刻将资金转移到PayPal绑定的visa或万事达储蓄卡上。无论是银行账户转账或是储蓄卡转账，PayPal将会手续1%的手续费，最高10美元封顶。