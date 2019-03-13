今天，企业微信上线了2.7.5新版本。这一版本让我们看到了一种腾讯由C入B的新思路。

这次更新中，有两个新功能最引人注意，第一个叫「去企业微信添加对方」。

简单来说就是，如果有客户或合作伙伴等工作相关的联系人申请添加你的微信为好友，而你不方便用微信加他们时，可以点击「去企业微信添加对方」，直接调起企业微信，将其添加为外部联系人。

以前，你如果想把客户导到企业微信进行统一沟通和管理，就需要在加完微信后，单独再将客户添加为企业微信联系人，多重操作上实在不便。而且你的微信和企业微信账户，会同时存在客户的通讯录里，这样会导致沟通平台混乱，聊天记录不完整不连贯，影响服务质量。

而新功能巧妙地解决了这个问题：从客户角度看，客户可像加微信好友一样发送申请，即可得到由企业实名认证员工提供的企业级服务；从企业员工角度看，员工可简单快捷地将客户转到了企业微信上，既方便了服务和管理，又保护了个人隐私，让工作和生活各安其位。

另一个值得关注的新功能叫「设置管理规则」，我们简单可以理解为一种企业对客户管理权限的细分与下放。举个例子，如果企业规模庞大，若所有客户管理权限均交由企业管理员处理，难免会出现管理任务重、强度大，难以实现精细化客户运营。

现在，企业管理员可「设置管理规则」功能，将管理权限细分并下放给门店店长、区域总监等具体的业务负责人，方便他们查看和管理客户情况，及时将离职人员的客户分配给其他员工跟进。被设为业务联系人后，这些管理人员可使用「共享客户给其他成员」、「企业发消息」等各类具体的管理权限。

此外企业微信2.7.5版本更新，还新增了「企业客户标签」和「扫纸质名片添加微信好友」等功能。