AKitchen 致力于开发消费级智能烹饪系统，突破物理空间的阻隔，通过数字方式记录并传递烹饪味道，为用户提供精准的烹饪信息和流畅的智能烹饪体验。

在烹饪过程中，系统接管并主动控制烹饪设备，从切备到烹煮，用户仅需按照app界面引导按步骤操作即可完成烹饪。 烹煮过程中无需人工调整火力，也无需计算烹煮时间，就像”自动驾驶”一样轻松自如。

AIoT 智能烹饪全链路解决方案，助力厨电产品快速迭代

全球厨电行业正在向智能化方向全面升级， AKitchen 以烹饪行为数字化技术为核心，创立拥有AI交互能力的智能食谱及模块产品，为智能烹饪产品提供涵盖硬件、软件、内容全流程消费级解决方案，可用于电磁炉、炒菜机、多功能料理机、烤箱等多种厨房设备，行业渗透范围广、力度强、部署快、成本低，不影响供应链稳定性。

AKitchen 智能烹饪系统定义了一种数字化烹饪语言，其载体为智能食谱，以数字形式固化烹饪过程并可跨越时间和空间进行传递。 智能食谱不仅有图文及视频信息，更包括需要对温度、时间、动力件的控制程序。 解决方案贯穿产品和内容，提供包括无线连接、设备控制、OTA、前端交互、智能食谱开发以及大数据支持。

厨电行业 AloT 智能化迭代，消费者由「顾客」转变为「用户」形成了巨大市场

据亿邦数据显示，2018年上半年全国厨电销售额为311亿元，而生鲜电商交易规模则达到前者的 3 倍多。对此，AKitchen 创始人、CEO 李晨维先生表示：”我们在助力产品智能化迭代的同时，也在为用户提供从食材到餐桌的完整解决方案。我们将联手厨电品牌推动互联烹饪进程，形成以智能食谱为载体的智能厨房生态，为用户带来舒适、高效、顺畅的人机交互烹饪体验。”

目前 AKitchen 已牵手九阳电器等行业头部品牌，以先进的人工智能技术赋能成熟的烹饪产品，将于今年第二季度正式投放市场。预计 2019 年内，AKitchen 将联合各大厨电品牌，部署超过百万台智能烹饪设备投放市场。