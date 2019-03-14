飞利浦改头换面后的“Signify”今日发布全新白光氛围照明灯具产品——睿夕系列。新品系列走起了极简路线，并融入了全新的“光环”元素。

据悉，睿夕系列覆盖了家居各个功能区域对灯饰的需求，吸顶灯、餐吊灯、壁灯、桌灯和落地灯一应俱全。在灯具整体设计和制作工艺上，睿夕充分满足了当下主流消费群体对功能性极简主义的追求：圆润的弧形设计辅以流畅的线条简洁大气。

造型上飞利浦 秀 睿夕系列以自然光中光谱的华彩为灵感，提炼出“光环”这一主题元素，巧妙运用于每款产品的设计中，或是吸顶灯、餐吊灯的镜面镶边、或是壁灯、桌灯和落地灯的双环设计。此外飞利浦 秀 还为“光环”元素搭配了蓝和紫双色作为氛围色彩，这两抹色彩同样来源于自然。

光的光谱，极具科技感的蓝色给人沉静和雅致的感觉，神秘而高贵的紫色则彰显出与众不同的气质。“光环”在灯具开关调节和不同光配方的转换之间呈现出不同光色，赋予家居照明体验。意想不到的惊喜，从不同程度上满足人们对生活和情感的诉求。

睿夕系列壁灯、台灯和落地灯所采用的双环设计，分别位于灯具的正面与背面，且每款都“藏匿”了独具匠心的小细节。其中壁灯灯罩表面为进口PC材质，独特的细砂纹理大大提升了光线的柔和度；亮点在于背后有一圈隐隐的光环投射到墙面，可以赋予墙面不一样的感觉。

台灯和落地灯则采用了独特的中空环造型，灯头正面是白色光环，用作主照明；灯头背面是一圈蓝紫相间的彩色光环，当将其作为氛围照明灯具使用时，你会惊奇地发现，主照明的色温越高，彩色光圈的颜色则变得越浓密，展现出迷人的光影瞬间。

另值得一提的是，台灯和落地灯还具有独特的灵活旋转设计，这使之具备极强的实用性能。垂直方向上可进行90°上下调节，在水平方向则可左右180°旋转，用户可根据自己的喜好和需求随心调节光线的不同角度和亮度。

飞利浦 秀 睿夕系列在飞利浦照明京东自营旗舰店全球首发，价格上壁灯1129起至大号吸顶灯要价4629元