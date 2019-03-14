马化腾评“露露事件”：说得很好，值得团队警醒

3月13日晚间消息，据新浪科技，“三表龙门阵”发表的一篇《河南女孩露露给我上了一堂七万的课》曝出自媒体做号集团“藏污纳垢”，平台百亿补贴等巨大利益背后存在严重的内部腐败问题，后续评论文章《露露事件背后是腾讯资产的流失》再次得到腾讯CEO马化腾的关注，文章发出后，马化腾评论表示：“说得很好，值得团队警醒”，并打赏了200元。

此前，腾讯集团市场公关部总经理李航向新浪科技回应称，不存在“因为露露事件，内部反腐即将开始”一说，另外，腾讯已在筹备建立并计划近期推出“企鹅号原创专家委员会”，推动版权保护。

埃航CEO：波音公司应该停飞所有的737MAX8客机

环球网消息，据路透社3月13日报道，埃塞俄比亚航空公司首席执行官当日向BBC新闻表示，波音公司应该停飞其所有的737MAX8飞机，直到确定其可以安全飞行为止。

埃塞俄比亚航空波音737 MAX 8客机在3月10日坠毁失事并致157人遇难后，全球已经有多达52个国家和地区（不完全统计）宣布停飞该型号客机，以对适航性进行检查。目前，波音公司反复强调737 MAX 8非常安全，同时，美国西南航空也出面力挺，称基于运营记录，他们对737 MAX 8充满信心。

OfO回应大量招人：消息不实，谨防受骗

据新浪科技报道，针对媒体报道的ofo运营主体近期发布大量招聘岗位的消息，13日下午，ofo官方回应称，近期并无招聘计划，望求职者不被不实信息误导，谨防受骗。据媒体报道，3月以来，ofo的运营主体东峡大通（北京）管理咨询有限公司在拉勾网、仟寻移动等多个招聘网站陆续发布近百条招聘信息。

不久前，ofo小黄车推出“押金升级折扣商城金币”的服务。ofo小黄车表示，所有用户会在被充分告知的情况下拥有自主选择权，尽一切可能保障用户权益。

美团回应“监管局约谈”：认真履行平台主体责任

据TechWeb消息，3月13日，美团针对北京市市场监管局的约谈进行了回应，美团表示将认真履行平台主体责任，严格落实北京市市场监管局约谈中的各项要求。美团称，未来，美团外卖将继续发挥平台自身技术、大数据等资源优势，加强社会共治，通过多种措施切实保障网络订餐食品安全，维护消费者权益。

此前，北京市市场监管局约谈了美团点评、饿了么等5 家网络订餐平台企业，要求其加强对入网餐饮店铺日常巡查和监测，及时处置违法违规入网店铺等。

菜鸟网络全面进入“刷脸取件”时代

据新浪科技，3月13日，“菜鸟网络”官方微博宣布，菜鸟驿站智能柜已全部开通刷脸取件功能，国内今起全面进入“刷脸取件”时代。

据悉，从今天开始，国内所有带摄像头的菜鸟驿站智能柜均已经开通刷脸取件功能，消费者可以在柜子上自主选择、授权，使用刷脸取件功能。值得一提的是，如果消费者因为整容等原因导致容貌发生较大变化，也可以便捷的通过智能柜更新照片，使用刷脸取件。