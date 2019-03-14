拼多多财报电话会议实录：黄峥称不会成立类似天猫商城的平台

腾讯科技讯 据外媒报道，拼多多（纳斯达克证券代码：PDD）周三发布了截至2018年12月31日的第四季度及全年未经审计财报。财报显示，拼多多第四季度总营收为人民币56.539亿元（约合8.223亿美元），较上年同期增长379%；归属普通股股东的净亏损为人民币24.239亿元（约合3.525亿美元），上年同期的净利润为人民币1360万元。拼多多CEO兼创始人黄峥表示，现阶段我们会把重心更多的放在用户身上，不会被其他的竞争者所干扰而去盲目拓展商品品类、过早的进行商业变现或是进军金融服务领域。

“乐视”电视回归：高管称不追求硬件利润 不与竞对打价格战

3月13日，乐融致新宣布LeTV重回市场，为第五代LeTV预热。乐融致新承载了乐视网最有价值的互联网电视业务，并在2018年12月剥离上市公司，目前是一家“融创系”互联网电视公司。融创的关联公司天津嘉睿持有乐融致新大约46.05%股份。在现场，乐融高管也确认融创是乐融第一大股东，而LeTV品牌完全属于乐融致新，跟乐视网没有任何财务关系。乐融集团董事长兼CEO刘淑青亲自走上台，背后打出“两年后，再起航”几个大字。

专利侵权结案陈词 苹果称不欠高通一分钱

腾讯科技讯 3月14日消息，据外媒报道，美国当地时间周三，芯片巨头高通和苹果就专利侵权纠纷向圣地亚哥法庭提交了结案陈词。这场审判是两家公司之间长期法律纠纷的最新转折，主要集中在高通的三项技术专利上，高通指控苹果在某些版本的iPhone上未经许可使用了这些专利。苹果公司称高通的这些说法都是胡扯，实际上苹果不欠高通一分钱。现在由八人组成的陪审团将对判决作出决定。

软银、丰田为首联合向Uber无人车部门砸10亿美元

【TechWeb】权威外媒报道，以软银集团和丰田汽车为首的一群投资者正就向Uber的自动驾驶汽车部门投资10亿美元或更多而进行谈判，如果投资达成，Uber无人车部门的估值将达到50亿至100亿美元之间。软银愿景基金目前是优步的最大股东，持有15%的股份。《华尔街日报》表示，谈判仍有可能破裂，但如果达成协议，投资结果可能会在下个月公布。

陌陌YY全年营收逾百亿背后：直播未凉 洗牌加速

直播行业正面临冰火两重天的境地，一边大量平台陷入困境，另一边依旧有平台大把赚钱。头部直播平台正在寻求新的变现方式，陌陌CEO唐岩在财报分析师电话会议上称，2019年直播团队将从产品和运营两个方面来挖掘新的需求，映客在积极探索下沉市场，YY收购BIGO后的表现也值得期待，它们都在努力去讲好接下来的增长故事。