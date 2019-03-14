传统制造业智能升级是块大蛋糕。

“智能升级”已经成为了近年来各行业的热门词。传统制造业这个“老大哥”也被这一次技术潮流所推动。“2015年，我国发布了《中国制造2025》文件，智能制造这片巨大的市场迎来了更多的关注。因为传统制造业自身升级智能化面临着诸多问题，许多技术型解决方案公司前赴后继地出现，信云智能就其中之一。

信云智能是一家AI+智能制造综合解决方案供应商。主要为传统制造业企业制定信息化、智能化升级方案其以工业物联为根基，以大数据为核心，通过人工智能核心算法，对传统制造业企业完成信息化智能化的产业进化升级工作。该方案可为企业逐步减少人工成本 、库存以及物流成本。

信云智能 CEO 何彬认为：“现阶段我国近 90% 的传统制造业的条件，还没到信息化升级的时候。如 SaaS 服务方面，美国有 30% 的制造业企业做到这样的服务级别，但是在我国最多仅是10%。另一方面，这也恰恰证明我国的制造业升级市场很有潜力。”

在这样的大背景之下，数据化、自动化、信息化、智能化、智慧化等词汇近年来层出不穷，但何彬认为，概念是一回事，落实到企业需求又是另一回事。“先自动化，然后是信息化，再是智能化。”何彬说，企业需要一步一个脚印把根基打好，“李克强总理提的中国制造2025，是需要脚踏实地的实干精神助力。实干意味着什么？了解企业的真实需求。”

信云智能会根据实际考察情况，将传统制造业的需求分为三类：

第一类需求是针对自动化基础还很薄弱的企业。很多工厂依旧依靠人工或者是一二十年前的老旧设备，自动化流水线程度并不乐观。信云智能会帮助他们实现工业物联，进行流程改造梳理，让机器人代替一些人力。

第二类需求是针对生产规模比较大，自动化能力较强的企业。 这类企业具备信息化升级的基础，信云智能会根据企业具体需求提供定制化的系统服务。

这类企业具备信息化升级的基础，信云智能会根据企业具体需求提供定制化的系统服务。 第三类需求是针对已经实现自动化和信息化并且有智能化需求的企业。信云智能能为这类提供AI预测和决策系统，依托工业数据中台为基础，通过AI算法+云计算，为制造企业提供管理、生产、运维、仓储、供销的预测和决策。

信云智能的团队有来自于英国谢菲尔德人工智能博士、德国博世智能制造多年经验的行业技术专家、以及百度14年大数据运营分析专家。

尽管目前成立时间还较短，但信云智能此前已有过多个成功的项目服务案例，何彬和他的团队有清楚的定位和规划。“制造业涉及到不同的细分行业，每一个行业都有自己的特点。初创型公司不可能上来就做一个满汉全席。无论技术多牛，也要把心态摆正。”他表示，尽管信云智能不乏 AI 方面的技术大牛，但是会一直保持学习的态度，把更多的时间花在产品设计、技术稳定和新兴技术研发上。

目前，信云智能已经于2018年获得了来自中信双创的种子轮融资，计划在2019年启动天使轮融资。