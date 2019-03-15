一年一度的 315 又到了，这是一个打假斗士狂欢和全民吃瓜的日子。在去年的 315 主角中，有常客“大众汽车”出现排水阀设计的重大缺陷，以及商场内见惯的抽奖骗局，更有山寨“核桃花生”饮料让人难以分辨。

在今年的 315 晚会上，大家有什么想要吐槽的企业或者等着吃谁的瓜呢？这期《路人懂先森》厉害了，它集聚了十几位路人的怨气。

“ 315 晚会就是科普辟谣的吧”“还是填了不少坑的”说起 315 晚会，大家并不陌生，从揭露商业黑幕和谣言粉碎中义愤填膺或者大快人心。不过，有人也提出，315 晚会越来越“温柔”，不够“犀利，具有杀伤力”。尤其去年315 晚会，不仅爆点不足、内容乏味，而且内容偏向科普知识，毫无杀伤力，好像是一场“养生局”。

在消费时代，消费规模越来扩大的同时，商业骗局也越来越高明，尤其出现在网购领域。虚假广告、饥饿营销、挂羊头卖狗肉的骗局并不少见，比如买家秀和卖家秀的强烈对比。对于网购的产品与描述不符，消费者们似乎除了给差评也无能为力。在我们的调查采访中，假货刷单、预付装修、保健品、汽车消费、房地产行业在网购或者消费过程中极易遇到虚假宣传。

在路人的脑洞预测中，“退不出押金的共享单车”、“甲醛超标的奥迪和自如公寓”应该榜上有名。在 315 晚会中上榜对于企业来说，应该会是毁灭性的打击，那么哪些上榜后的企业现在怎么样了呢？在发布道歉通告之后会不会采取什么实际行动呢？对此，受访者们大多数回以嗤之以鼻的微笑。这也不奇怪，比如在 2013 年的 315 晚会上，苹果公司被曝光在中国市场执行与发达国家不同的售后政策，双重标准涉嫌歧视，这仍然不影响苹果手机利润仍然一骑绝尘。饿了么被曝光黑作坊之后，虽有所措施，但卫生质量不能保证的问题仍然存在。

是什么造成了被上榜打假的企业仍“不思悔改”？除了部分企业的“不自觉”以外，还因为国内消费者的维权意识相对薄弱，在我们的受访人群中，几乎没有人知道维权投诉电话，在上当受骗之后选择举报或者投诉的也占少数，大多数消费者在遭遇消费骗局之后选择自认倒霉，很大程度上助长了企业的嚣张不知悔改的气焰。

众望所归，在即将播出的 315 晚会上，我们不希望看到科普打假不痛不痒的养生局，而是希望能鞭辟入里的曝光企业黑料，努力为消费者填坑；作为消费者，遭遇消费骗局时更应勇于站起来维护自己的权利，不应唯唯诺诺放任黑心企业自流。

最后，作为新时代雷锋，特地广而告之：如果消费者的合法权益受到侵害，随时登陆工商总局 12315 互联网平台，可直接用支付宝、微信等平台的小程序进行投诉维权，或直接拨打 12315 投诉电话，该平台 24 小时受理你的委屈。