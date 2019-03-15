腾讯董事会主席兼首席执行官马化腾为本书作跋

在著名物理学家霍金去世一周年之际，霍金遗作《十问：霍金沉思录》中文版正式发布。著名物理学家、引力波发现主要贡献者、2017年诺贝尔物理学奖获得者基普·索恩为本书作序，腾讯董事会主席兼首席执行官马化腾为本书作跋，纪念霍金为科学发展做出的贡献。以下为马化腾作跋节选：

霍金博士为我们展现了一个奇妙的世界。我幼年时喜欢遥望星空，对浩瀚宇宙的奥秘十分好奇。对于我这样的天文爱好者来说，霍金关于宇宙种种问题的回答，很大程度满足着我们的好奇心。但是，他带给我们的远远不止于此。在我看来，霍金向我们展现了：一个现代人应该如何去思考、面对和创造未来；如何以赤子之心面对宇宙，在困境中不失去信心、乐观以及对人类的爱；如何点燃自己的想象力与好奇心，成为照亮人类前进道路的亮光……这些都是他留给我们最好的礼物。

今天我们已经掌握了毁灭人类自己的技术，我们就不得不参与一场“只许成功，不许失败”的赛跑：人类善用科技的智慧必须胜过日益强大的科技。我认为，确保人类在赛跑中获胜的关键在于，未来的孩子们是否能够拥有一双相互协调、同等强壮的“腿”： 科技与文化。这是未来教育需要解决的问题，也是腾讯作为以互联网为基础的科技与文化公司正在深入思考的方向….对于未来，我与霍金博士一样乐观。我也相信，无限的星空一定蕴藏着解决我们生存问题的地方。

拍拍贷2018年第四季度撮合额达176.17亿 环增19.2% 回暖态势明显

金融科技公司拍拍贷（NYSE：PPDF）发布了其2018年第四季度及全年未经审计的财务报告。报告显示，拍拍贷2018年第四季度撮合借款金额达176.17亿元，环比增长19.2%，上升明显。通过撮合机构资金合作方促成的借款金额占总撮合额的比例，从2018年第三季度的14.3%上升至第四季度的20.4%。

除了经营业绩可观之外，拍拍贷的财务业绩也表现良好。财报显示，2018全年公司总营收达42.876亿元，同比增长10.1%，全年实现净利润24.695亿元，较2017年增长128.0%。

财报显示，截至2018年12月31日，拍拍贷15-29天、30-59天、60-89天的逾期率分别是0.92%、1.63%和1.41%，相较于截至三季度末的数据分别降低了0.11、0.14和0.08个百分点，逾期率长期处于行业较低水平。

联席CEO张俊表示：“尽管监管收紧，市场环境不稳定，但我们在2018年第四季度及全年业绩表现良好。净利润的逐步增长也反映了我们稳定的业务运营、良好的合规文化和一向谨慎的风险管理。我们将继续与监管机构保持密切沟通与配合，我们有信心满足未来所有的行业要求，也有能力抓住中国在线消费金融市场长期增长的机遇。”

Google 2018年删除23亿条恶意广告

3月14日，Google发布年度报道，称该公司2018年从150万个应用和近2800万个页面上，删除了23亿条违反其政策的“恶意广告”，比去年减少近十亿条。2018年Google通过人工审查和机器学习技术，识别和封杀了近100万个账户，73.4万家发行商和应用开发商，这个数字大约是2017年的两倍。Google广告部负责人Scott Spencer表示，比起删除广告，账号级别的恶意广告治理更有利于控制广告来源，保护使用者。Google的广告业务为该公司创造了大部分收入，上个季度超过320亿美元，占总收入的83%。

Verizon将在部分城市提供5G网络

据CNN 3月13日消息，美国运营商Verizon在周三的一份声明中宣布，将于今年4月11日开始在芝加哥和明尼阿波利斯的部分地区提供5G服务。这项服务将在前三个月免费提供给Verizon客户。之后，他们每个月要比用4G时多花费10美元。Verizon在这些城市推出的5G服务只能在其MotoZ3设备上工作，此外还需要一个新的插件，该插件将卡在手机上。从周四开始，客户将能够以50美元的价格预购售价为350美元的附件。