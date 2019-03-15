Facebook 将失去两位高管——Chris Cox 和 Chris Daniels，分别是公司首席产品官和 WhatsApp 负责人。一周前，经历大规模隐私丑闻一年后，Facebook 首席执行官马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）宣布计划围绕私人消息应用程序重塑公司。

Cox 已经在 Facebook 工作了十多年，目前正在监督该公司的核心应用程序套件。所有 Facebook 最重要的团队负责人——Instagram、WhatsApp、Messenger 和 Facebook 应用——都向他汇报。可以这么说，如果扎克伯格离开公司，他将成为下一任首席执行官。

去年 5 月，在 WhatsApp 联合创始人 Jan Koum 离职后，Daniels 接管了 WhatsApp。在此之前，他一直在负责 Facebook 的 internet.org 计划，该计划的目标是让世界上没有互联网地区连上网络。在他的领导下，WhatsApp 增加了转发限制，以缓解虚假信息传播的问题。

Cox 发表了一份说明，表明他可能不会对扎克伯格的 Facebook 新计划感到满意。“这将是一个大项目，我们需要能够看到新方向的领导者，” Cox 写道。

WhatsApp 现在由 Will Cathcart 领导，他目前负责 Facebook 应用程序。 Facebook 应用程序将由目前负责视频的 Fidji Simo 接手。

Facebook 没有公布谁会接替 Cox。扎克伯格表示，公司的所有应用负责人都会直接向他汇报。