日前，在由英檬科技、CCEGROUP（程迈股份）、音智达和 IntelliMirror（萤若科技）四家公司联合举办的“数字化、新零售探索与实践”线下分享会上，英檬科技携手 CCE GROUP 与音智达，全面深入合作、构建新零售服务生态。据悉，三方基于 CCE 超过 12 年数字营销服务和音智达超过 16 年的数据产品和服务，以及英檬科技在新零售领域的业务应用中台产品，共同为品牌打通场景、应用和数据，构建新零售服务生态体系。

英檬科技相继获得 CCE GROUP 与音智达的战略投资，这将加速三方在产品与业务方面的全面深入合作，构建新零售服务生态，与品牌共创新业务场景，实现数字化时代新发展。具体表现在三个方面：一、创建更生动有趣的人与人，人与内容，人与设备间的交互场景；二、搭建或优化可以支持场景快速变化的新零售业务中台；三、强化数据价值，重视数据流，建立或优化适合品牌的业务。

CCE GROUP 是基于互联网+市场下的中国本土数字整合营销广告和传播集团。其成立于 2006 年，主营业务涉及到数字营销的方方面面,创意营销,大数据营销,社会化营销和品牌 O2O 技术整合营销成为公司的 4 大支柱营销广告业务。

音智达（Advanced Analytic Service）是一家专注于帮助企业做数字化转型与数字驱动管理的大数据公司。其提供基于大数据技术的预测性分析及商务智能解决方案，大数据软件产品，和大数据 SaaS 应用和 DaaS 服务。

英檬科技成立于 2018 年 4 月，专注于为化妆品、消费品、奢侈品、母婴、服装、汽车等零售行业提供新零售数据与应用中台解决方案，帮助品牌解决新场景、数据赋能、中台应用三大新零售核心需求。