微软今天推出了一款适用于 iOS 和 Android 的全新 Xbox Live 移动 SDK，允许开发人员将 Xbox Live 功能引入移动平台。iOS 和 Android 平台都可以使用诸如成就、游戏分数、英雄统计数据、朋友列表、俱乐部和家庭设置等功能。

微软正在努力使其 Xbox Live 无处不在，不仅仅是在 Xbox 和 Windows平 台上。游戏开发者将能够选择部分 Xbox Live 功能集成到他们的游戏中，并通过简单登录到 Microsoft 帐户来启用。

部分 iOS 和 Android 游戏已经在使用 Xbox Live SDK 来提供成就功能。但是到目前为止，这些仅限于微软第一方工作室 Microsoft Studios 开发的游戏作品。

Xbox Live 未来有可能会进入其他游戏平台，比如 Nintendo Switch，要是索尼允许的话，微软还能将 Xbox Live 带到 PlayStation 4 之上。

此外，微软今天还公布了新的 SDK——Game Stack，计划将 Xbox Live、Azure PlayFab、Direct X、Mixer、Virtual Studio、Simplygon 和 Azure 等开发商的所有游戏相关产品整合在一起。