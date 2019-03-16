2019年3月12日，英特尔举办了2019英特尔智能POS产品技术研讨会。本次研讨会集中展示了英特尔包括芯片、机器视觉、人工智能、Movidius、OpenVINO™工具包等在内的一系列产品和解决方案，分享了英特尔在智能零售领域的最新进展和通过工作负载整合策略携手合作伙伴打造数字化智慧门店的目标。

近年来，随着互联网技术和移动支付的快速发展，消费者对零售行业提出了更高的要求。针对支付系统，英特尔® SPOSM能够兼容英特尔® 低功耗酷睿™ 处理器U和凌动™系列，低功耗的紧凑设计可实现适合各种应用和细分市场的高效解决方案。同时，英特尔® SPOSM能帮助简化维护和管理，提升安全性，并能提供诸如自助结账等新服务，以及面部检测和识别的功能。

在视觉零售领域，英特尔的视觉解决方案能够使用图像识别技术帮助客户轻松实现自助结算。例如京东边缘知货系统所采用的英特尔边缘计算服务器，能够支持多个摄像头以每秒150帧的速度处理图像，在提供更好购物体验的同时降低了运维成本。

此外，英特尔还发布了专注于加速深度学习并将视觉数据转换为业务洞察的OpenVINO™工具包，以充分帮助企业在边缘侧快速实现高性能计算机视觉与深度学习的开发，进而有效帮助零售企业削减部署成本、简化运营、管理库存、优化供应链和增强推销能力。

英特尔物联网销售市场部中国区总监谢青山表示，英特尔希望能够深化同中国合作伙伴的合作，抓住市场机遇，携手加速数字化智能门店落地，推动中国乃至全球的智能零售创新发展。