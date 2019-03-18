毫无预兆，苹果今晚突然对官网进行了更新，直接发布了全新 iPad Air 和 iPad mini。

外观上，两款机型和前代几乎无差别。新款 iPad Air 配有 10.5 英寸屏幕，机身更薄（6.1 毫米厚），搭载 A12 Bionic （仿生）芯片。iPad mini 则是维持 7.9 英寸的屏幕，苹果也为其装上了 A12 处理器。全新 Air 和 mini 均支持第一代 Apple Pencil。

iPad Air 此次更新也加入了原彩显示，这功能之前仅在 10.5 英寸 iPad Pro 及更新产品上出现。相机方面，Air 和 mini 均搭载 800 万像素后置摄像头，前置也同为 700 万像素。

本次 iPad 系列产品更新，最大的亮点在于苹果为 iPad mini 增加了 Apple Pencil 支持。在小屏幕的 mini 上，现在你也可以像在 Pro 上那样做笔记、画画了。另外，在新 mini 上也可以体验到原彩显示功能，不得不说 mini 的性价比真的很高。

iPad Air 提供银色、深空灰色和金色，64GB、256GB 版本售价分别为 3999 元和 5199 元，对应的蜂窝网络机型要价为 4999 元和 6199 元。mini 同样也有上述三种配色，64GB/256GB 的 Wi-Fi/蜂窝数据版售价分别是 2999 元/4199 元和 3999 元/5199 元。苹果中国官网目前显示“所有机型将在获得批准后发售”，有需要的朋友看样子要等待一段时间了。

顺带一提，苹果在 3 月 25 日的发布会前，通过这样的方式更新了 iPad，那看来发布会的主角应该就是传闻中的视频流媒体服务和新闻订阅服务了。