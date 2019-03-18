近日，数字化供应链运营商-小斑马科技已经完成3700万元A轮融资由启赋资本领投，开金产业投资基金、维京投资跟投。本次融资资金将主要用于人才引进、系统迭代、市场开拓等。

据悉，小斑马科技成立于2014年，主要为零售行业提供轻资产模式的数字化供应链服务，现阶段已在玩具行业落地。公司通过抓取小微电商的痛点切入市场，搭建SaaS平台服务+移动端+线下仓配服务支持的方式，帮助小微电商有效降低仓配环节成本，提高利润率。 小斑马货栈目前已在天津、杭州、武汉、虎门、西安、银川开设共享仓，为用户提供专业云仓服务。小斑马的创始团队在供应链、金融、互联网等领域有丰富的行业经验，核心成员来自于腾讯、菜鸟、京东、中兴、OPPO等国内顶尖企业，在供应链与数据方向有丰富经验。总裁王威本人是90后连续创业者，拥有8年供应链行业创业经验，曾创办的供应链企业于2014年被某上市企业全资收购。

王威表示：“当前公司遇到的难点在于要聚焦到单一行业发力做深做透。但小斑马科技已具备玩具行业的先发优势，随着更多不同场景的用户的加入，平台会积累更多数据，以不断迭代算法与模型，实现供应链数字化升级。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书