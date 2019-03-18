爱奇艺短视频付费分账：平台与合作方3：7分成

据北京商报报道，爱奇艺于日前正式发布了《剧情短视频付费分账合作说明》。

分账规则显示，要求作品时长在 4-10 分钟且要具有剧情推进，要以竖屏为主，单部或每季净片时长不得少于 120 分钟，集数不少于 30 集，前期平台与合作方将按照 3：7 进行分成。该规则强调的是短视频的“剧情向”，以此来区别短视频平台的视频内容；适用对象“剧情短视频”类似一种比短剧更加短小的微剧视频。

分账金额包含会员付费分账、广告、招商三部分， 实行A、B、C 3 个等级，片方提交基本信息后，平台审核定级和报审，单价为5元、3元、2元每部不等。

OPPO发布ColorOS 6，GameBoost升至2.0版本

据新浪科技报道，OPPO 今日在成都正式发布了 ColorOS 6 版本，其中 GameBoost 升至 2.0 版本，新增 TouchBoost 和 FrameBoost 功能。4月 10 日发布的 Reno 系列将正式搭载该系统。 OPPO 在 ColorOS 6上提出了无边界的设计理念，同时以全球化和全面屏为两个关键词。ColorOS 6 在壁纸、图标、交互、动画等方面进行了大量改进，以动画为例，进行了超过 3500 项的动画改进。此外，ColorOS 6 还在视频、游戏、智能和安全方面有着诸多新特性。 据悉，4月10日发布的OPPO Reno新系列，将正式搭载 ColorOS 6。OPPO 方面称后续也会公布老机型升级计划。

全通教育拟收购吴晓波旗下巴九灵96%股权

据新浪科技报道，日前，全通教育集团（广东）股份有限公司发布重大资产重组公告，称正筹划以发行股份方式购买杭州巴九灵文化创意股份有限公司 96% 股权，同时拟募集配套资金。

杭州巴九灵文化创意股份有限公司由财经作家吴晓波于 2014 年 7 月成立，公司业务为以技术驱动下的新传播新零售业务，愿景则为“新传播新零售—构建新中产阶级的认知消费体系”。

在传播业务方面，巴九灵自媒体公众号矩阵包括吴晓波频道、冯仑风马牛、秦朔朋友圈、文茜大姐大、十点读书、酒业家、德科地产等。在新零售方面，巴九灵旗下“美好的店”围绕中产阶段人群的生活，社交和认知需求，提供解决方案，构建“美好电商”体系。另外巴九灵产品还有“企投会”、“思想食堂“、“百匠大集”等。

目前，吴晓波和妻子邵冰冰分别持有巴九灵 12.81% 股份，为最大股东。

华大基因名誉侵权案一审结果：被告王德明需连续三天公开道歉

据界面新闻报道，3 月 15 日下午，深圳市盐田区人民法院就华大基因诉王德明名誉侵权案做出一审判决。判决书表示，法院认为被告王德明在公开互联网络所发布的内容，客观上导致公众对原告华大基因的社会评价降低，已构成对原告名誉权的侵害。因此法院判决十日之内，被告王德明通过天涯论坛网站，连续三天发表致歉声明，向原告公开赔礼道歉，消除影响。

此外，针对华大基因提出的要求王德明赔偿股价损失 30 万元，被告之一南京昌建公司赔偿股价损失的指控，法院认为于法无据，不予支持。