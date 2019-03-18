趣店今日发布了截至 12 月 31 日的 2018 年第四季度及全年财报。第四季度，趣店总营收为 18.032 亿元人民币（约合 2.632 亿美元），比上年同期增长了 20.9%。净利润为人民币 7.675 亿元（约合 1.116 亿美元），同比增长 42.1%，每股摊薄收益人民币 2.52元（约合 0.37 美元）。不按美国通用会计准则，净利润为人民币 7.788 亿元（约合 1.133 亿美元），同比增长 39.2%，每股摊薄收益人民币 2.56元（约合 0.37 美元）。

整个 2018 年，趣店总营收为 76.923 亿元人民币（约合 11.188 亿美元），同比增长 61.1%。净利润为人民币 24.913 亿元（约合 1.116 亿美元），同比增长 15.1%，每股摊薄收益人民币 7.74元（约合 1.13 美元）。不按美国通用会计准则，净利润为人民币 25.493 亿元（约合 3.708 亿美元），同比增长 14.4%，每股摊薄收益人民币 7.92 元（约合 1.15 美元）。

第四季度注册用户总数达到 7180 万，比 2017 年 12 月 31 日增长 14.9%。

趣店预计，不按美国通用会计准则，2019 年全年净利润将超过人民币 35 亿元，较 2018 年的人民币 25.493 亿元增加 37.3%。