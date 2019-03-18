小米子品牌红米今天下午召开春季新品发布会，首先宣布推出新款智能手机 Redmi Note 7 Pro。

Redmi Note 7 Pro

Redmi Note 7 Pro 是不久前发布的 Redmi Note 7 的升级版本，搭载骁龙 675 处理器，与骁龙 855 同代架构，许多小米 9 相机相关算法被移植，号称可“媲美友商 3000 元旗舰”。红米 Note 7 Pro 提供 6GB RAM + 128GB ROM，支持任务处理，三选二卡槽最高可扩展 256GB，电池容量 4000mAh，标配 18W 快充充电器，支持 QC4 快充协议。采用 11nm 工艺制程，GPU 硬件级优化，号称可以使游戏卡顿减少 90%。

Redmi Note 7 Pro 拥有一块 6.3 英寸 19.5:9 FHD+ 全高清屏幕，拍照能力方面，这款手机搭载索尼 IMX586 感光元器件，硬件 Re-Mosaic 直出 4800 万像素相片，细节更多，解析力更强，手持超级夜景模式，可以让画面明亮噪点减少。

Redmi Note 7 Pro 提供暮光金、梦幻蓝、亮黑三种配色可选，售价 1599 元，3 月 19 日上午 10 点开售。

Redmi 7

除 Redmi Note 7 Pro 外，红米今天还推出了 Redmi 7，这款手机搭载了八核处理器，最高主频 1.8GHz；高通 Kryo 四大核/四小核架构，14nm 制程工艺。

Redmi 7 搭载 6.26 英寸水滴全面屏，支持无级色温调节、新阳光屏、高亮模式，支持全局巨无霸大字体模式。

Redmi 7 电池材质采用新型石墨负极，30 余项软件 + 硬件级省电优化，系统级 AI 智能省电，号称可达 400 小时插卡待机。

拍照方面，Redmi 7 拥有 1200 万大像素大光圈主摄+200 万像素景深副摄，前置 800 万 AI 智能美颜、AI 单摄虚化，特别优化女生自拍场景，支持 AI 人脸解锁。

Redmi 7 支持高电压功放 PA、大独立扬声器，外放大音量相比上一代增大40%，听筒支持“大音量模式”，音量响度比最大还能再大 25%，同时提供了收音机功能，覆盖中国区域 87-108MHz 所有频率。

Redmi 7 提供梦幻蓝、魅夜红、亮黑三种配色，2GB RAM + 16GB ROM 售价 699 元，3GB RAM + 32GB ROM 售价 799 元，4GB RAM + 64GB ROM 售价 999 元，3 月 26 日 10 点发售。

Redmi AirDots 真无线蓝牙耳机

除手机外，红米今天还推出了 Redmi AirDots 真无线蓝牙耳机，内置蓝牙 5.0 芯片，重量仅 4.1g，最长可用 12 小时，双击唤醒语音助手，操控手机发微信、开导航、拍合影。售价 99.9 元，4 月 9 日“米粉节”发售。

Redmi 全自动波轮洗衣机 1A

另外，红米还推出了旗下首款家电产品 Redmi 全自动波轮洗衣机 1A，能够容纳 8kg 大洗涤容量，可满足四口之家使用，极简设计，金属防腐蚀机身，支持桶自洁、桶风干模式，避免细菌滋生。售价 799 元，同样在 4 月 9 日的米粉节发售。

图片：红米