滴滴顺风车困境突围：追求合规、拆分求稳、定“0死亡率”KPI

“新生事物遇到问题，切忌一刀切。”十二天前，全国人大代表、腾讯董事会主席兼首席执行官马化腾在两会上表示，滴滴因为顺风车安全事故被十部委入驻，现在还没有完全解决，他希望“政策对新生事物不要过早贴标签，（不要）只从自己管理角度出发、不出事就行”。而腾讯是滴滴的重要股东。

小米9再度缺货取消发售 背后的供应链真相是什么？

据腾讯《潜望》了解，小米9缺货的直接原因是背部广角镜头的生产良品率低，导致合格的产出太少，并非故意要“耍猴”进行饥饿营销。随着良品率的不断提高，小米9供货速度也会逐渐加快。实际上，缺货问题并非小米独有，如华为Mate 20 Pro（UD）版在发布之初也长期处于缺货状态，仅在每天早上10点或晚上8点左右开放售卖少量现货。但华为不会像小米那样集中在某一天开放抢购，这容易被当天没抢到的人骂“耍猴”。此外，小米从线上渠道起家，其目标用户在网络上一直很活跃，对突然取消发售一事也更敏感，这导致小米缺货更容易被外界所关注。

字节跳动收购三七互娱子公司上海墨鹍，加快布局游戏领域

日前，《新商业情报NBT》通过企查查注意到字节跳动在近期收购了一家游戏公司——上海墨鹍数码科技有限公司。根据该公司在企查查的更新消息显示，目前上海墨鹍数码科技有限公司的法定代表人已改为今日头条的高级副总裁张利东。从上海墨鹍现有的股权结构来看，字节跳动有限公司已经成为上海墨鹍的控股公司。

逐鹿5G芯片：华为“带队”挑战高通 三星等不想落后

参考消息网3月18日报道 未来5G将应用到智能手机、自动驾驶汽车等各领域，亚洲芯片制造商正摩拳擦掌，准备挑战高通的龙头地位。华为、联发科准备在未来几个月争抢更多市场份额，三星、英特尔、苹果也在奋起直追，5G芯片的竞争将异常激烈。华为自然最受瞩目。华为消费者业务CEO余承东在2019世界移动通信大会上指出，华为5G多模终端芯片——巴龙5000，可以用两倍于竞争对手高通X50的速度下载，而且不只是展示，已经进入到实际应用层面。

视频热核战打响：Netflix危险吗？苹果有戏吗？

腾讯科技讯 在版权视频（电影电视剧为主）领域，奈飞（Netflix）成为行业翘楚。不过据外媒最新消息，影视媒体和科技领域的一些大牌公司正准备进军网络视频领域，这可能是对市场领先者奈飞的重大挑战。据国外媒体报道，苹果预计将于3月25日宣布其视频媒体计划，据估计，苹果准备投入10亿美元的“战争经费”，该公司合作伙伴包括詹妮弗·安妮斯顿(Jennifer Aniston)和导演J·艾布拉姆斯(J.Abrams)等好莱坞大腕。