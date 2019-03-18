云米科技今日公布第四季度和 2018 年全年财报。财报显示，云米科技第四季度营收人民币 9.557 亿元（约合 1.39 亿美元），同比增 142.6%；净利润人民币 5490 万元（约合 800 万美元），上年同期人民币 4700 万元；基于非美国通用会计准则（non-GAAP）的净利润人民币 6510 万元（约合 950 万美元），上年人民币同期 4750 万元。

云米科技 2018 年全年营收人民币 25.612 亿元，同比增 193.3%；净利润人民币 6540 万元，同比下降 29.8%，上年同期人民币 9320 万元；基于非美国通用会计准则（non-GAAP）的净利润人民币 1.82 亿元，上年同期人民币 9910 万元。

第四季度，云米科技家庭用户数量约为 170 万，而截至 2018 年第三季度末约为 140 万，截至 2017 年第四季度末约为 90 万。至少拥有两款联网产品的家庭用户比例为 14.3%，而截至 2018 年第三季度末约为 13.2%，截至 2017 年第四季度末约为 11.7%。线下体验店数量达到约 1500 家，而截至 2018 年第三季度末约为 1200 家，截至 2017 年第四季度末约为 400 家。

去年 11 月末，云米公布了上市后的首份财报，财报显示净营收为人民币 5.653 亿元（约合 8230 万美元），同比增长 170.9%。