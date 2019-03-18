阅文集团近日公布 2018 全年业绩。财报显示，阅文集团 2018 年营收约为人民币 50.383 亿元，同比增长 23%；全年经营利润达 11.15 亿人民币，较去年同期增长 81.4%，高于市场预期；2018 年全年净利约为人民币 9.106 亿元，同比增长 63.7%。

在线业务收入约为人民币 38.279 亿元，其中自有平台产品收入为人民币 22.131 亿元，腾讯产品自营渠道的收入为人民币 9.518 亿元，来自第三方平台的收入为人民币 6.631 亿元；来自版权运营及其他的收入为人民币 12.103 亿元，其中来自版权运营的收入为人民币 10.03 亿元，其他收入为人民币 2.073 亿元。经营利润率大增 7.1 个百分点至 22.1%。

用户数据方面，阅文平台月活用户同比增长 11.5%，突破 2.14 亿。目前，其平台上已有 770 万位作家和 1120 万部作品，较去年同期增长 11.6% 和 10.9%。

海外市场方面，截至 2018 年 12 月，阅文旗下海外英文网站及移动平台 WebNovel 内容库超 1.3 万部海外作家原创作品及 300 部中文译作作品，累计访问用户超过 2000 万人。

得益于内容生态的全面提速，阅文经营净利润率提升至 18.1%，较去年同期增加 4.4%。

阅文集团联席 CEO 吴文辉表示：“阅文集团计划通过持续创造高质量的文学内容、加强用户运营及提升用户体验，进一步发展网络文学生态体系。同时，加速推进公司版权运营业务发展，通过版权销售、联合投资、联合制作和自主开发等多种形式，推进版权的多元开发，打造横跨不同娱乐形式的爆款 IP 内容。”