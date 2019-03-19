今天早些时候有报道称，字节跳动正在搭建“直播大中台”，以支撑该公司旗下的所有直播业务。对此，字节跳动回应称：“所谓直播中台，出发点是希望通过在底层技术，运营管理层面做统一，从而更好的服务视频创作者，同时提供更好的审核管理，更好的用户体验，更多元化的直播内容。”
字节跳动表示“商业化不是我们的首要考量”。
根据 36 氪的报道，抖音、西瓜视频和火山小视频三个短视频产品的直播技术和运营团队将被抽出、合并，组成一个新的“直播业务中台”。
字节跳动回应全文：
直播是产品中的一个模块，我们一直在不断进行优化调整。
所谓直播中台，出发点是希望通过在底层技术，运营管理层面做统一，从而更好的服务视频创作者，同时提供更好的审核管理，更好的用户体验，更多元化的直播内容。商业化不是我们的首要考量。
我们发现，大量创作者都有直播需求，如来自湖南益阳的三农主播“侗族姐妹花”通过火山小视频直播售卖当地特产，帮助贫困农民卖掉了价值200多万元的当季水果与土特产，一百多户贫困户实现增收；三农达人“安小鹿”通过直播帮助乐山偏远山区的村民售卖烟熏鹌鹑，48小时内销售量达2.8万单，流水162.4万，直接受益几百位村民。
我们也注意到，业内以腾讯音乐为首的直播模式，既给视频创作者提供了更多展现自我才华的途径，也让用户创造更丰富优质内容。近期腾讯直播还推出了一款专门针对微信公众号主的直播工具，让微信公众号主向实时直播拓展。相比腾讯的直播业务，我们还有很大优化提升空间。