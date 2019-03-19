今天早些时候有报道称，字节跳动正在搭建“直播大中台”，以支撑该公司旗下的所有直播业务。对此，字节跳动回应称：“所谓直播中台，出发点是希望通过在底层技术，运营管理层面做统一，从而更好的服务视频创作者，同时提供更好的审核管理，更好的用户体验，更多元化的直播内容。”

字节跳动表示“商业化不是我们的首要考量”。

根据 36 氪的报道，抖音、西瓜视频和火山小视频三个短视频产品的直播技术和运营团队将被抽出、合并，组成一个新的“直播业务中台”。

字节跳动回应全文：