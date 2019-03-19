不会自己倒垃圾的扫地器不是真的机器人！

随着智能家居和机器人的发展进步，扫地机确实可以替代人力完成部分的清洁工作，但很多时候扫地机有一个最大的麻烦，比如每次开启或清扫完成后都要一堆铺垫工作，比如移开会让机器人卡住的桌子椅子袜子,这样我们不以为然它却动弹不得的“捕捉陷阱”，以及定期还要记得手动清理积累下的尘盒，这些问题其实对使用体验的影响是很巨大的。下面就要请出我们今天的这位田螺姑娘——一台能让你彻底解放双手的扫地机器人Roomba i7+。

外观部分



iRobot 这家成立于1990年的公司，由美国麻省理工学院人工智能实验室的三位科学家联合创立，2005年在纳斯达克上市，目前市值超过34亿美元。该公司从2002年推出Roomba扫地机器人以来，在全球卖出了 2500 多万台家用机器人，目前有三条产品线：扫地机器人、擦地机器人和泳池清理机器人。当然最近还推出一个自动除草机，这就难以分类了。

说回主角，这次的新款一经发布就依靠数项创新性设计让这款新品在国外上市之时就引起了轰动，并斩获了2019年CES消费电子展”创新奖”，2019年德国iF设计奖中的扫地机器人品类大奖等多个业界奖项。那么我们不如来看看为何它在波澜不惊的家用机器人界内又能掀起什么浪吧：



原来这次配了一个大招，就是创新性的Clean Base™ 自动集尘充电座。通过一个简单的 L 型马达装置，就能自动地将扫地机器人集尘盒中的污垢吸入集尘充电座中的一次性集尘袋中，牢牢锁住灰尘，避免二次污染。消费者只需简单地把集尘袋从自动集尘充电座上取下，替换新的即可。同时当集尘袋装满时，iRobot HOME 应用程序会及时向用户发出提醒。根据官方说明；一次性集尘袋可以容纳相当于30个集尘盒体积的灰尘和污垢。与此同时，配备了自动集尘充电座的Roomba i7+ 可根据需要自动清空集尘盒和进行回充，然后进行断点续航——直到完成设定的全部清洁任务，这意味着一次完整的清洁任务不再会因集尘盒装满而被迫终止。

性能部分

Clean Base完全出乎人们的意料，而不完全出乎人们意料的是i7+目前具有持久地图功能。就像上一代的高端Roomba一样，i7+使用了一个安装在顶部的摄像头，它可以收集关于你家的特征数据，通过VSLAM（视觉同步定位与建图）技术生成地图。之前的Roomba每清洁一次都制作一张新地图，但i7+绘制的地图在清洁周期之间依然保留着——换句话说，机器人会记住你家的平面布局，并在下次你要求它做清洁时据此规划清洁路径。

因为地图是持久保存的，所以你可以通过iRobot的app利用这些地图做点有用的事。比如现在你能告诉机器人你房子里不同房间的位置，然后指示它只清洁你想要清洁的那些房间：“机器人，去打扫厨房。”在实践中，机器人会做一次探索性的清洁，然后向你展示你所在的地方的地图，并建议你如何划分房间。然后，你可以调整（添加、删除、重新定位）划分，并给房间贴上任何你喜欢的标签。每个机器人最多能记住10个不同楼层的地图，消费者可以通过iRobot HOME应用程序随心所欲得设定机器人的清洁时间、清洁区域和清洁方式来编辑家庭地图。

此外，它还加入了DIRT DETECT重点区域清扫功能，让顽固污渍区域不再是一扫而过。

配合上 iAdapt®3.0 智能导航搭配vSLAM®技术，使得Roomba i7+可以通过创建可视化地标，识别已清洁的区域和未清洁的区域，根据复杂的家居环境不断地自动调整行为模式。

智能互联



目前，Roomba i7+ 在美国能用 Alexa 和 Google Assistant 进行语音控制，在中国支持天猫精灵。CEO Angle认为，最终iRobot 在智能家居中扮演的角色，不仅是机器人研发商，也是空间信息的提供者。2017年路透社曾报道，iRobot 可能会给 Amazon、Apple 和 Google 分享他们的机器人用户数据。CEO Angle后来否认了这一点。至于未来扫地机器人的想象空间还有多大，我们得来好好期待一下。

小编认为，科技改变生活的意义在于机器可以彻底解决所有问题而不是人去迁就机器的缺陷，对于差一口气的家庭清扫设备，特别是标榜着自己的标签是扫地机器人的定位而言——人为的地方越少相反它智能化程度越高。iRobot 的这款产品在我看来是一次具有诚意的创新突破。