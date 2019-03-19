据华盛顿邮报报道，斯坦福大学将成立以人为中心的斯坦福人工智能研究所（HAI）。这是一个庞大的智库，旨在成为从事该领域研究的决策者、研究人员和学生们的跨学科中心。

计算机视觉专家、前 Google 云 AI 负责人李飞飞是 HAI 的两位所长之一，她表示：“我从没有想过，15 年后，我如此关注的学科会成为人类变革的推动力之一。如今，这种认识已变为一种巨大的责任感。”

哲学家、斯坦福大学前教务长、人工智能研究所（AI Institute）第二任所长约翰·埃切姆迪（John Etchemendy）说道：“我们认识到，在技术开发早期做出的决定会产生巨大的影响。我们需要思高这些可能发生的事情，要做到这一点，我们不能仅仅依靠技术专家。”

HAI 的目标是筹集超过 10 亿美元资金。该研究所的咨询委员会由硅谷巨头的高管组成，包括 Google 前执行董事长埃里克·施密特（Eric Schmidt）、LinkedIn 联合创始人里德·霍夫曼（Reid Hoffman）、雅虎前 CEO 玛丽莎·梅耶尔（Marissa Mayer）和联合创始人杨致远（Jerry Yang），以及知名投资者吉姆·布雷耶（Jim Breyer）。

据了解，筹集的资金不仅将用于研究资助和学术聚会，还将用于购买数据处理能力，并吸引近年来逃离学术界、从事利润丰厚行业工作的人才。该研究所将被安置在斯坦福大学校园中心的一座 20 万平方英尺的新建筑中。

图片：HAI 的联合主管李飞飞和约翰·埃切姆迪。（Peter DaSilva for The Washington Post）