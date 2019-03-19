世界知识产权组织：华为去年国际专利申请量全球第一

3月19日，世界知识产权组织（WIPO）公布了去年通过该组织提交的全部国际专利，其中有50.5%来自亚洲，中国科技巨头华为的专利申请量高达5405件，位居全球第一。WIPO的数据显示，华为去年提交了5405件国际专利申请，较2017年的4024件增加近1400件，创下WIPO历史上由一家公司提交的国际专利申请量的纪录。

阅文财报电话会议实录：将会继续在市场中保持领先地位

腾讯科技讯 3月18日消息，阅文集团（0772.HK）今天发布了截至2018年12月31日的全年业绩，业绩报告显示，阅文集团2018年实现总营收50.4亿人民币，同比增长23%，全年经营利润达11.15亿人民币，较去年同期增长81.4%，高于市场预期，全年净利9.106亿人民币，较去年同期增长63.7%。

Lyft创始人列举五大理由 宣称可帮助战胜Uber

腾讯科技讯 3月19日消息，据外媒报道，网约车公司Lyft在首次公开募股(IPO)中寻求以230亿美元的估值融资20亿美元，领先于规模更大的竞争对手Uber，因此其并未采取任何激烈行动。但在3月29日纳斯达克上市前的路演视频中，Lyft联合创始人约翰·齐默(John Zimmer)表示：“Lyft获胜有五个关键原因。”齐默所指的获胜目标可能是Uber，后者希望获得高达1200亿美元的估值。

中国移动加入Avanci许可平台：降低专利风险 消除壁垒

C114讯 3月19日消息（张海龙）日前，Avanci宣布，中国移动已加入该物联网专利许可平台。中国移动将通过Avanci许可平台向物联网市场授权其2G、3G和4G标准必要专利全球专利组合。中国移动与Avanci的合作一方面可为中国移动所拥有的专利在全球范围内推广提供新的平台，另一方面，Avanci所推崇的高效、低成本的一站式专利解决方案也符合中国移动致力于降低专利风险、消除技术壁垒的目标。

百度最新股权结构曝光：李彦宏持股16.1% 第二大股东持股降至5.2%

3月18日消息，百度日前公布了2018年年报。报告中披露了百度最新股权结构，李彦宏持股16.1%，第二大股东Baillie Gifford & Co (Scottish partnership)持股降至5.2%。截至今年1月31日，百度创始人、董事长兼首席执行官李彦宏持股16.1%，和去年基本持平；百度高管和董事合计持股16.3%，和去年也基本持平。