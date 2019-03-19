vivo 今天在三亚发布了最新旗舰手机 X27。这款手机没有刘海，采用的是真·全面屏设计，屏幕尺寸为 6.39 英寸（19.5:9），屏幕指纹识别技术来到第六代，官方号称感应区域面积增加 1 倍，检测到的手指面积提升 27%。

相机方面，得益于内部结构的优化，vivo 将步进电机、前置摄像头和后置三颗摄像头利用叠层重合的方式呈现在了一个垂直方向上，带来“云层多焦摄影模组”。1600 万像素的自拍相机不意外地为升降式摄像头，0.68 秒即可升起。摄像头左右两侧还增加了两条半透明导光带，机身内部隐藏了两颗 LED 灯，可显示 6 种色彩。

X27 的后置三摄分为 4800 万主摄像头、1300 万超广角（120 度）摄像头和 500 万虚化摄像头。超广角、超级微距和超级夜景加持，在拍照方面应该也会有不错的表现。

系统方面，Funtouch OS 9 新增 72 项功能（如共享相册、扫一扫翻译、支付、查快递、解锁共享单车等），vivo 在交互细节和 UI 改进方面也是下了一番功夫，包括大幅度进行系统界面去卡片化、加入更多个性化调整，以及动态熄屏时钟和全新深色模式，等等。语音助理 Jovi 也得到了升级，现在可以进行类似和真人交流的多轮对话，此外还加入了跨 app 的收藏内容搜索、实时公交查询和整套运动服务等功能。

vivo X27 采用高通骁龙 710 处理器，8GB RAM + 256GB 内置存储空间。Multi-Turbo 和零感水冷散热技术配合起来则是让手机更适合玩游戏。手机配备 4000mAh 电池，全新的 22.5W FlashCharge 闪充可实现亮屏快充（和黑屏待机充电效果几乎一样）。

发布会最后，vivo 还端出了 X27 Pro，后者的屏幕被拉长，来到 6.7 英寸（20.5:9），屏占比达到 92.12%。前置摄像头为 3200 万像素，也配备了双 RGB 柔光氛围灯。比较厉害的是，Pro 版还搭载了一颗夜视摄像头，能够在夜晚光线不好的情况下拍出更清晰的影像。此外，X27 Pro 还保留了 3.5mm 耳机口，支持 vivo 公交卡（内置 NFC），以及内置了独立的 HiFi 音频芯片。

vivo X27 的 8+256 版本要价 3598 元，颜色有雀羽蓝和粉黛金，将于 3 月 23 日发售；8+128 版售价是 3198 元，多了翡翠色，将于 3 月 30 日发售。X27 Pro 的价格是 3998 元，有黑珍珠和白母贝两种配色。