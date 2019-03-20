Facebook 同意调整付费广告平台

3月20日，Facebook与美国民权组织本周二表示，作为广泛和解协议的一部分，Facebook同意调整付费广告平台，以便防止歧视和有害行为。

根据协议的要求，围绕住房、就业和信贷广告，Facebook将会创建一个新广告门户，在旗下所有服务（包括Instagram和Messenger）发送这些广告时，瞄准的目标选项将会受到限制。使用门户的广告主无法根据年龄、性别、文化亲和力、邮政编码发送定向广告。为了防止广告主排斥某些特定社区，发送基于位置的定位广告时，系统还会设定最小地理半径。

Instagram 推应用内购物功能

3月19日，据美国《财富》杂志网站报道，Facebook旗下照片分享应用Instagram今日在其App应用内推出了“checkout”（结账）功能，允许用户直接在应用内购买商品。

当前，该结账功能支持23家零售商，包括耐克、巴宝莉（Burberry）和H&M等。随着时间的推移，将来还会有更多的零售商加入到该阵营，用户可以直接在Instagram应用内购买这些零售商的商品。

Yandex 与现代合作打造自动驾驶平台

3月19日，据美国科技博客 TechCrunch 报道，俄罗斯搜索巨头Yandex今日与现代汽车达成一项合作协议，共同为自动驾驶汽车系统开发软件和硬件。在此之前，Yandex已经在开发自己的自动驾驶汽车技术。此次与现代汽车合作，也是Yandex首次与汽车厂商展开合作，而且是一家OEM厂商。

Yandex表示，此次合作的目的是打造一个可供任何汽车制造商或出租车车队使用的自动驾驶平台。

腾讯音乐第四季度营收 54 亿元，由盈转亏

3月20日，腾讯音乐今日公布了截至12月31日的2018财年第四季度及全年未经审计财报。报告显示，腾讯音乐第四季度总营收为人民币54.0亿元（约合7.85亿美元），与上年同期的人民币35.9亿元相比增长人民币18.1亿元，同比增幅为50.5%；归属于公司股东的净亏损为人民币8.76亿元（约合1.27亿美元），相比之下上年同期归属于公司股东的净利润为人民币5.36亿元。这是腾讯音乐赴美IPO（首次公开招股）上市以来公布的首份财报。

Lyft IPO获超额认购 估值或超 230 亿美元

3月20日，据路透社报道，有熟知内情的消息人士透露，基于目前为止投资者所作出的承诺，美国打车服务Lyft的IPO获得了超额认购，这意味着该公司更有可能获得其所寻求的230亿美元估值，甚至是超过这一估值。

这种进展表明，尽管Lyft的盈利之路及其自动驾驶战略存在着不确定性，但仍有许多投资者愿意在IPO中购买该公司的股票，原因是担心错过自2017年Snap挂牌上市以来规模最大、同时也是最引人注目的科技行业IPO交易。