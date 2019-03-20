Google 周二正式宣布游戏串流服务 Google Stadia，通过这项服务，玩家可以不必购买价格高昂的游戏设备即可体验高端游戏。

据 9to5Google 报道，Google Stadia 正是去年就已经传开的 Project Stream 的正式版本。通过 Google Stadia，游戏的渲染工作都在 Google 云端完成，不会消耗玩家的硬件资源。Google 将它称之为“适合所有人的游戏平台”。

除此之外，这项服务还能够与 YouTube 联动，如果你正在观看一段游戏视频，点击屏幕上的“Play now”按钮就能跳转到游戏中，而这一过程最快只要 5 秒，节省购买卡带或下载游戏的时间。

Google 称，Google Stadia 将可以运行在“任何屏幕类型”上，包括笔记本电脑、平板电脑、电视机和手机，运行 Chrome OS 的设备当然也不例外，没有硬件加速也没关系。

Stadia 将支持 HDR、环绕声，以及 60FPS 的 4K 画质，Google 还希望将来可以提升到 8K。玩家可以使用键盘、鼠标或 Google 推出的 Stadia 控制器进行游戏。

从 Google 展示的图片来看，Stadia 控制器和之前曝光的设计图构造基本一致，Stadia 控制器基于 Wi-Fi 连接，除了常见的控制器按键外，“分享”按钮可以直接保存、分享游戏画面，Assistant 按钮也可以唤醒 Google Assistant。

Stadia 将从 2019 年开始在美国、加拿大、英国以及欧洲大部分地区推出。不过 Stadia 控制器的上市时间和价格，Google 并没有公布。

图片：9to5Google