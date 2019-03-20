关注人工智能的科技媒体“机器之心”今日宣布，已完成 Pre-B 轮融资。本轮融资由百度风投领投，联想创投跟投。机器之心的 B 轮融资正在推进过程中。

媒体方面，关注技术的媒体子品牌「机器之心」、关注产业的媒体子品牌「机器之能」、英文媒体「Synced Review」的影响力和专业用户量持续提升，目前全网覆盖用户 150 万。

活动方面，机器之心与众多顶级科技机构深度合作，承办多场大型数据竞赛，主办、联合主办及承办了多场在业内极具影响力的人工智能大会。

产业研究及服务方面，推出了「全球五百强人工智能战略」及「智周」两个全新研究报告系列，逐区域、行业及场景对「智能+」相关领域进行了研究，公开发布数十份独立研究报告，并基于相关研究完成数例研究咨询服务；此外，在产业上下游需求匹配、投融资对接、国际合作及政府咨询方面，累计完成近百项服务案例。

数据和产品方面，完成了人工智能垂直领域知识图谱及信息库搭建，积累近百万条高质量数据；公测上线了微信文章知识卡片、AI 垂直搜索（官网）、AI信息聚合微信小程序、信息订阅与推送等多项试验性功能及产品。