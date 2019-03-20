美图公司今日公布 2018 年全年业绩。财报显示，美图公司战略转型初见成效。美图秀秀在 2018 年 12 月，已有接近 51% 的月活跃用户成为社交用户，美图秀秀平台的图像及视频内容当月实现约 80 亿的页面浏览量。此外，2019 年 2 月，美图秀秀月活跃用户数达到 1.192 亿，创下历史新高。

同时，公司互联网业务收入同比快速增长 26.3% 至人民币 9.477 亿元，毛利大涨 134.8%；其中在线广告收入同比增长 101.9% 至人民币 6.209 亿元。此外，公司及时调整了不盈利及重资产的电商和智能手机业务，已经转型为一家以互联网为重点的轻资产公司，从而得以释放更多资源投入到“美和社交”战略。

随着上述业务变动，公司的业务模式更多地依赖互联网服务，该等收入贡献自 16.7% 增至 33.9%。2018 年公司总收入减至人民币 27.915 亿元。总收入下降主要由于智能手机业务低迷，部分被互联网业务 26.3% 的强劲增速所抵销。2018 年，公司经调整净亏损为人民币 8.791 亿元。

美图秀秀社交化转型开局良好，12 月内容浏览量已达 80 亿

2018 年公司宣布了“美和社交”的新战略。这一战略的核心，是将美图秀秀应用转型为社交媒体平台。自 2018 年 9 月底推出至今，社交化转型极具前景。在 2018 年 12 月当月，仅推出 3 个月的美图秀秀社交平台，其图像及视频内容实现约 80 亿的页面浏览量。在12月当月，美图秀秀已有接近51%的月活跃用户成为社交用户。

此外，于 2019 年 2 月使用美图账号登录的社交用户比例，从社交平台首次推出时约 17% 增加至约 50%。与此同时，美图秀秀的用户基数继续增长，月活跃用户总数截至 2018 年 12 月 31 日增长至 1.174 亿。在 2019 年 2 月，美图秀秀月活跃用户达到 1.192 亿，创下历史新高。

互联网业务收入增长 26.3%，毛利大涨 134.8% 至 4.291 亿元

2018 年互联网业务收入同比增长 26.3% 至人民币 9.477 亿元，毛利大涨 134.8% 至 4.291 亿元，毛利率为 51.9%，较 2017 年增长 24 个百分点。互联网业务毛利率的快速增长主要由广告业务的快速增长所驱动，广告业务具有较高的利润，并且在 2018 年互联网业务中占有较高的比例。

2018 年在线广告收入同比增长 101.9% 至人民币 6.209 亿元。这一强劲的增长得益于品牌广告和程序化广告的共同推动。在品牌广告方面，年内广告商数量和来自每位广告商的收入实现双增长。

随着美图秀秀社交平台不断成熟并产生信息流广告库存，公司未来计划利用程序化广告产品来创建规模化的广告业务。

与此同时，提供虚拟试妆服务/方案的美图魔镜已于若干零售店中推出。它帮助整合不同地域用户喜好的实时数据，并为商家提供更精确的产品推荐。美图魔镜成为公司线上到线下新零售战略的代表，并将为美妆品牌及零售商带来更富创新性的可能。

调整简化不盈利及重资产业务，倚重轻资产的互联网业务

为了聚焦社交转型，公司与具有资深专长及竞争优势的合作伙伴达成战略合作，从而调整、简化了不盈利及重资产的业务，转型为一家以互联网为重点且现金流的潜在波动较小的轻资产公司。

具体而言，在 2018 年 11 月 30 日，公司终止美图美妆电商业务，并将美图美妆品牌授权予寺库（纳斯达克代号: SECO）的联营公司 TryTry 以运营公司的电商平台。此外，公司还将美图品牌授权予小米集团（港交所代号：1810）以推出未来的美图手机系列。

2018 年智能硬件业务的收入减少至人民币 18.438 亿元，主要由于智能手机的销量下降，但部分被较高的平均售价所抵销。于 2018 年，智能手机的平均售价自 2017 年的人民币 2365 元提升至人民币 2519 元。同时，智能硬件业务录得毛损人民币 6281 万元，毛损率为 3.4%。

随着上述业务变动，2018 年公司总收入减至人民币 27.915 亿元。总收入下降主要由于智能手机业务低迷，部分被互联网业务 26.3% 的强劲增速所抵销。这也反映了公司的业务模式更多地依赖互联网服务，该等收入贡献自 16.7% 增至 33.9%。

于 2018 年，公司录得净亏损人民币 12 亿元，其中智能手机和电商业务分别亏损约人民币 5 亿及 2 亿，预计将在 2019 年中之前完全关闭该等业务。公司持续经营业务的净亏损为 10.433 亿，经调整净亏损为人民币 8.791 亿元。

随着公司与小米合作的展开，公司在智能手机的业务正转向轻资产模式，且预计大部分亏损不具有延续性影响。展望未来，公司将着重发掘庞大的用户群及美图社交平台的潜力。

公司将继续在美图秀秀中打造新的社交平台体验，这将进一步提升用户活跃度并丰富广告库存。公司的目标是通过引进更优质的广告商，并推出例如搜索广告或交互式广告等新的形式，进一步增加广告收入。

美图首席财务官颜劲良表示：“2018 年是充满挑战的一年，但我们成功通过结构性调整和转型，巩固和促进公司业务发展。最困难的时候已经过去了，美图正向新的里程碑迈进。”