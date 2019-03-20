近日，知识管理平台印象笔记发布了《团队知识管理调研报告》。调研通过对1000多位知识工作者的深度访问，明确了团队知识管理现状，知识经济的发展催生了新的知识管理模式。

据报告总结，团队面临的知识管理困境主要有以下几个方面——近9成受访者认为团队成员间沟通效率低，导致知识无法顺畅流通及合理利用，形成”信息孤岛”，造成重复劳作和人力资源的巨大浪费；困境二：团队的知识，尤其是团队成员脑中隐性知识的流失，直接影响了团队竞争力；困境三：团队沟通方式及沟通内容的碎片化，导致信息流失，工作效率大打折扣。

面对困境，多数团队在倍感焦虑的同时，也试图探索和实践出团队知识管理的捷径。然而，受到业务特征局限、激励制度不完善等客观因素影响，员工对于团队知识管理的参与度较低，直接导致团队知识管理的失败。

因此，解决团队知识管理困境需要将知识管理和员工工作中面临的具体问题结合起来，避免给员工带来额外负担。而运用先进的知识管理工具，对于帮助员工快速解决问题有着至关重要的作用。

调研显示，在选择知识管理工具⽅面，除了存储，还应关注工具对于知识的处理能力，包括分享、检索，以及通过技术手段为知识点建立联系的能力。另外，若工作中产生的知识需要单独再输⼊到⼯具中，不仅增加了员工工作量，也会导致知识库不能及时更新，利用率低。

作为一款先进的知识管理工具，印象笔记可以将不同应用的零散信息整合到一起，使项目相关文档可以在同一个笔记中得到完整呈现。基于笔记的信息整合功能，面向团队服务的印象笔记企业版还可以按照需求将笔记本、笔记本组等层级搭建成不限设备、随时使用的共享知识库。同时，印象笔记企业版可以随时同步不同项目的进度，并帮助团队成员进行经验沉淀，避免信息缺失或不对称的问题，有效地将隐性知识转化为显性知识，真正帮助团队完善协作和知识管理流程。

知识经济的发展催生了新的知识管理模式。知识管理已经变成了一项集业务知识、团队成员、系统工具、规章制度等管理要素为一体的综合实践。未来，印象笔记将在现有印象笔记企业版的基础上不断丰富团队使用场景，为提高人效赋能，帮助团队打破知识管理困境，助力知识型团队成长进步。