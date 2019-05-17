有 “女魔头” 之称的苹果前零售高级副总裁 Angela Ahrendts 已加入 Airbnb 董事会，成为第三名独立董事。她于 2014 年加入苹果，此前她曾在英国豪华时装公司 Burberry 担任 CEO 长达 8 年时间。今年早些时候，苹果宣布 Ahrendts 将于 4 月离职，她的继任者是公司人力资源负责人 Deirdre O’Brien。

今年 8 月，Airbnb 聘请迪士尼和皮克斯前高管 Ann Mather 加入董事会。Mather 是加入 Airbnb 董事会的第一名女性。去年 1 月，Airbnb 还聘请美国运通前 CEO Kenneth I. Chenault 加入其董事会。

Airbnb 的长期目标包括建立端到端旅行平台，提供房屋共享、酒店预订、商务旅行安排和旅游体验服务等。Ahrendts 在 Burberry 和苹果的经验将会派上用场，因为她在这两家公司领导了全球业务增长期的业务。

Airbnb 在 2017 年的一轮 10 亿美元融资中估值为 310 亿美元。今年 1 月，Airbnb 表示，按税息折旧摊销前利润（EBITA）计算，该公司已经连续第二年实现盈利。

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via TechCrunch