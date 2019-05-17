在巴黎 Viva Technology 科技展上，欧莱雅与阿里巴巴共同发布了首个针对痘痘问题的移动端人工智能检测应用——理肤泉艾菲卡痘痘检测（EFFACLAR SPOTSCAN）。

消费者通过天猫或淘宝移动端登录艾菲卡，根据指示自拍三张照片后上传，即可获得检测报告，并依照得分了解痘痘问题的严重程度。在自测后，艾菲卡会根据消费者不同的肌肤问题状况，提供个性化的护肤建议，并有针对性地推荐护理产品组合，并支持在线下单购买。如检测出较严重的肌肤问题，艾菲卡可根据消费者需求为他们与皮肤学专家预约一对一的在线咨询。

阿里巴巴集团人工智能技术团队为艾菲卡的问世提供了算法支持。人工智能专家根据痘痘检测图像和皮肤专家建议，利用解决物体分类和物体检测等深度学习技术，获得痤疮检测的神经网络模型，建立痘痘图像信息和皮损类型的关联，最后给出综合的皮肤检测结果。

“理肤泉艾菲卡痘痘检测正是一项真正从消费者未被满足的健康需求出发，为每个人量身定制的美妆科技创新。” 欧莱雅中国副总裁兼活性健康化妆品事业部总经理陈旻表示。“我们共同分析了 6000 多位能代表不同种族、不同肌肤类型和不同痘痘严重程度、不同性别的消费者图像，为检测的准确性提供充足的科学研究依据。”

理肤泉艾菲卡痘痘检测将于 6 月在天猫和淘宝移动端上线，并计划通过其他应用程序平台向世界各地的消费者开放使用。

题图：欧莱雅集团首席数字官 Lubomira Rochet