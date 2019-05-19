5 月 18 日，在一年一度的荔枝声音节上，全网第一虚拟歌手洛天依亮相，用 30 分钟的全息演唱表演酷炫全场俘获现场宅男们的心。当晚，洛天依现场嗨唱《权御天下》《千年食谱颂》《小柠檬》《中华铄金娘》和《夜舞》等五曲，并试玩荔枝声鉴黑科技，鉴定音色属性和魅力指数。

据了解，洛天依是 Vsinger 旗下虚拟歌手，世界首位中文 V 家虚拟歌手。洛天依背后的公司是天矢禾念，这两年也开始受到资本青睐，先后连续获得奥飞动漫、Bilibili 以及启明创投的两轮投资。自 2012 年 7 月 12 日出道至今，中国的原创音乐人已经为洛天依创作超过一万首原创音乐作品。虚拟歌手的一大特色就是纯 UGC ，所有的歌曲都是拥有一定音乐制作能力的粉丝自己购买声库软件制作的。换句话说，任何人都可以让洛天依唱出只属于自己的歌。在此之前，洛天依曾多次登上 CCTV、湖南卫视、江苏卫视等电视舞台，与周华健、薛之谦、萧敬腾等多位著名歌手实现跨次元合作。

除此之外，荔枝声音节的嘉宾阵容还汇聚了国内知名配音导演、国漫配音师、古风新偶像，职业阿卡贝拉、Planet 日本女声原唱等声音偶像。

5 月 9 日，荔枝正式推出声控概念：声控，是一群对声音有着特殊情结的群体，他们偏爱丰富而通往内心的声音，沉迷于声音的质感。比起视觉效果，声控更喜欢回荡在耳边的空灵想象，他们听声识人，听见一个人的声音会想象他是什么样子，听着声音就能联想到情景和画面。