“我现在蛮羡慕单纯做技术的，被大公司高薪聘请，没什么压力，像我自己跑出来创业做管理后压力特别大，头发都快掉光了。” 点晴科技的创始人林永民在采访开始时调侃自己说。

游戏开发出身的林永民曾在美术外包服务企业唯晶科技任职多年，看着国内游戏行业从舶来品一步步走向创新甚至领先，再加上互联网技术的冲击，让林永民觉得游戏外包这个行业应该与时俱进。于是，在 2013 年，林永民创立了点晴信息科技有限公司，致力于打造游戏行业安全、专业的美术外包平台。

林永民介绍，目前点晴科技主营业务主要有三个，分别是内容、平台和大赛。点晴科技旗下主打的 ABOX 美术盒子，是聚合行业资源进行美术内容制作交易的平台，目前已有海内外近万家工作室入驻，除了国内顶级画师资源，还有韩国、日本画师也可以在线约稿，欧美画师也在积极拓展中;ABOX 美术盒子上线两年，至 2018 年底已完成 5000 多万的制作交易量，协助国内外百来个大作完成美术内容制作。

“我们平台最大的优势，是别的公司都是一对一对接外包公司，我们是一对面的需求服务对接，作为一个中间服务商，不仅能够匹配到更合适的美术工作室，也能保障双方的利益。“林永民介绍说，目前美术盒子上近万家工作室，他们根据不同的标签分类，比如二次元风格，纯欧美风的分组等，另外根据其水平和市场经验也被划分到了不同的价格区间。当客户需求发布到网站的时候，有意向的工作室将进行报名，美术盒子团队也会根据大数据和算法来匹配一些符合客户需求特色的工作室，由此来筛选出最佳匹配结果。

在以往的美术外包行业中，资源分散且甲乙双方沟通都是问题。美术盒子的出现给到客户和工作室之间起到一个很好的缓冲带作用。“有些厉害的画师或设计师都有自己想法，而客户也会根据市场变化不断提出要求，我们平台在中间就会把双方的矛盾缩小，寻找最佳的解决方案。” 林永民说。其介绍，美术盒子将分别与甲乙双方签合同，以保证双方的利益。截至目前，点晴科技已经与数百家游戏厂商建立合作关系，包括腾讯游戏、网易游戏、盛大游戏、育碧等。

尽管游戏美术外包行业已经逐渐成熟，但仍有公司对平台产出内容保持怀疑。点晴科技也拥有自己的美术内容制作团队，如今公司已有数百个优秀艺术家，长期协助众多全球一线大厂完成 XBOX、PS、PC、MOBILE 等平台的游戏动漫美术、AR、VR 制作，同时也为大型航空、高科技企业提供专业的虚拟现实技术支持和制作。 据介绍，点晴科技参与过的国内外近期比较火的游戏：王者荣耀、阴阳师、第五人格、绝地求生、决战平安京等。

对于创作者来说，优质的内容总是匮乏的，林永民对于目前的内容生产的现状不太满足。“近年来，国内游戏动漫产业飞速发展。但是这个行业缺乏一个垂直的比赛，我们为什么不可以在上海落地一个美术动漫产业的，能够输出我们的文化甚至影响全世界的赛事呢。” 林永民拿出 100 万打造了第一届全球游戏美术概念大赛 (GGAC )。第一届 GGAC 在 2018 年 5 月启动，大赛以 “诸神的陨落” 为主题，分为 2D 原画和 3D 模型两种制作类型，专业组和校园组两个组别，共设立 72 个奖项，奖金总额超过 100 万人民币。邀请 20 位国际顶尖 CG 艺术家，来自世界各地的 40 多个国 家和地区、300 多所国内外高校、800 余家公司/工作室、5000 多名参赛者，提交优秀、、参赛作品达 2000 多份，最终 于 2018 年 11 月确认奖项，并在上海举办颁奖典礼。

“我们致力于打造一个让全球动漫游戏美术爱好者、数字艺术人都能更好的展示、交流、沟通的平台，并相互学习促进的社区，GGAC 全球游戏美术概念大赛就是我们携重金努力打造的这个平台，我们寄予希望 GGAC 这样一个落地中国的全球行业 “奥斯卡”，一个全球动漫游戏美术爱好者的交流盛会、交流平台，未来能为中国文化输出奉献一份力量。 ” 林永民说道。

目前，点晴科技团队有数百人，投资人兼联合创始人谭群钊是互联网风云人物，曾任盛大游戏 CEO，担任盛大知名产品《传奇》、《传奇世界》、《星辰变》等的制作人。

截至目前，美术盒子已经获得两轮融资，分别是 2015 年获平安创投、丰厚资本近千万天使轮和 2017 年获界石投资的 2000 万 A 轮融资。