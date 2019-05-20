任正非首度回应美国禁令：美方不供货，华为也没问题

据央视新闻报道，近日，华为公司创始人任正非在深圳华为总部接受了日本媒体《日本经济新闻》的采访，对美国的禁令首次进行了回应。他重申，华为没有做任何违法行为。对于出口禁令，任正非表示，对华为影响有限。

5 月 16 日美国商务部工业与安全局（BIS）将华为列入所谓 “实体清单”。

对此，任正非在采访中透露：即便高通和其他美国供应商不向华为出售芯片，华为也 “没问题”，因为 “我们已经为此做好了准备”、“我们没有任何违法行为”、“我们不会在美国的要求下改变我们的管理，也不会接受监管”、“预计华为的增长可能会放缓，但只是小幅的放缓，”、“接二连三的威胁贸易伙伴的政策让企业不敢再冒险，同时美国也将失去信誉”。此外，他还否决了在美国本土生产 5G 设备的可能。“即使美国请求我们在那里生产，我们也不会去”。