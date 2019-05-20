任正非首度回应美国禁令：美方不供货，华为也没问题
据央视新闻报道，近日，华为公司创始人任正非在深圳华为总部接受了日本媒体《日本经济新闻》的采访，对美国的禁令首次进行了回应。他重申，华为没有做任何违法行为。对于出口禁令，任正非表示，对华为影响有限。
5 月 16 日美国商务部工业与安全局（BIS）将华为列入所谓 “实体清单”。
对此，任正非在采访中透露：即便高通和其他美国供应商不向华为出售芯片，华为也 “没问题”，因为 “我们已经为此做好了准备”、“我们没有任何违法行为”、“我们不会在美国的要求下改变我们的管理，也不会接受监管”、“预计华为的增长可能会放缓，但只是小幅的放缓，”、“接二连三的威胁贸易伙伴的政策让企业不敢再冒险，同时美国也将失去信誉”。此外，他还否决了在美国本土生产 5G 设备的可能。“即使美国请求我们在那里生产，我们也不会去”。
“ 联想断供华为” 造谣者认错
5 月 19 日，知乎认证为 “香港科技大学、纳米科学技术博士在读” 发文对此前 “联想断供华为” 言论认错。
此前有消息称联想率先断供华为办公电脑、服务器，该博主在知乎发表言论并在网络上迅速发酵。昨日，联想集团官方公众号发布声明进行了辟谣。
而后，该博主表示认错：“ 错了就要认，挨打要立正。我的确因为单一的渠道，有倾向性的证据，得出了一个夸张的用词不当的结论，且因为初始的极端化的还未来得及修改的回答被截图传播至其他社交平台，导致了更为严重的后果。在此，我仅代表我个人向联想集团致歉，向所有因我的极端推测和情绪化输出而影响的网民致歉。以后我一定会措辞更为严谨，下笔之前三思。”
美团打车聚合模式增 15 城试点 餐饮页面可一键叫车
据新浪科技报道，美团打车今日再次新增十五个试点城市，具体包括：苏州、杭州、温州、宁波、天津、重庆、西安、成都、郑州、武汉、深圳、长沙、合肥、昆明、广州。
试点城市用户打开美团 App，在首页左上方位置即可看到 “打车” 入口。可选择由首汽约车、曹操出行、神州专车等出行服务商提供的出租车、经济、舒适、商务、豪华等五种打车服务。此外，如果用户要打车去某个餐厅用餐，还可在美团 App 中任一餐饮商家页面，直接点击打车按钮一键呼叫多种车型。系统会识别用户所在位置及商家地址信息，自动填写起止地址，实现一键叫车直达商家目的地。据悉，酒店旅游、休闲娱乐等其他品类商家将陆续接入此功能。
“哈啰出行” 四川公司注销，江苏永安行全资控股
据天眼查数据显示，5 月 16 日，四川永安行共享科技有限公司状态显示 “注销”，理由为 “决议解散”。该公司成立于 2017 年，为哈罗单车主体公司江苏永安行低碳科技有限公司全资控股。
苹果 ApplePark 正式开园
5 月 19 日，苹果正式对外宣布，他们的新飞船总部 Apple Park 正式开园。
Apple Park，苹果飞船总部大楼，是美国苹果公司新总部大楼，乔布斯生前所设计。占地面积 280 万平方英尺（约合 26 万平方米）。该建筑耗时 8 年时间完工，总花费达 50 亿美元（约合 330 亿人民币）。乔布斯剧院处在环形总部大楼附近，专门用于举办发布会等重大活动，最多可容纳 1.2 万人，剧院的外观玻璃幕墙高 20 英尺（约 6 米），直径 165 英尺（约 50.2 米）。屋顶是有史以来最大的碳纤维独立屋顶，重达 80 吨，由 44 块面板组成。