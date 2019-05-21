动点科技最新获悉：科大讯飞在上海世博中心召开以 “你的世界，因 A.I. 而能” 为主题的 2019 新品发布会，重磅发布旗下多款新品可谓干货连连，跟随小编一起细细瞧来：

讯飞翻译机 3.0

此次发布的讯飞翻译机 3.0 增加了新的行业 A.I. 翻译场景，实现了医疗、外贸、体育、金融、能源、计算机、法律等七大热门行业的覆盖，方便了特定群体进行准确而专业的沟通交流。同时，讯飞翻译机 3.0 还新增了多个翻译语种，包括普通话与维语、藏语的即时互译，以及支持老挝、波斯、乌尔都语等一带一路沿线国家的语言翻译，此外还支持粤语、四川话、东北话、河南话四大方言与英语的互译，整体支持的语言已经可以覆盖到近 200 个国家和地区，还可识别出多地外语口音，即使遇到 “不地道” 的外国话，也能听得清、听得懂，打破语言不通困境，帮助人们实现全球出行语言无忧，实现了方言口音翻译版块的大突破。发布会现场，科大讯飞智能翻译业务线总经理翟吉博展示了日本、爱尔兰等多个口音的英语翻译，观众们点头称赞。

新一代语音翻译：翻译机作为帮助人与人跨语言交流的工具，需要对对话双方的语言都能够快速准确的翻译。然而，根据市场调研，大家实际接触的外国人往往操着各种口音，且说话语速还特别快，连听懂都很困难。讯飞翻译机 3.0 为此推出端到端语音识别技术和端到端神经机器翻译技术，使得语音识别效果大幅提升，同时支持多种方言口音的英语翻译，改善用户翻译体验。

新一代离线内核：在国外，连不上网或信号不稳定是常态，此时翻译机是否能满足交流需求就显得尤为关键。讯飞翻译机 3.0 搭载了新一代离线内核，包括新一代离线语音识别引擎、离线翻译引擎和高通骁龙八核处理器。离线语音识别训练模型规模扩大 5 倍，中英文识别率超 95%；翻译模型容量增加 105%，涵盖词库规模扩大 1 倍；处理器性能翻倍，0.5s 以内就能完成一次翻译任务。发布会上，翟吉博还现场关闭翻译机网络，真实模拟无网络环境，演示在离线状态下讯飞翻译机 3.0 的正常使用，引得大家阵阵掌声。

新一代拍照翻译：飞机上的菜单、背景颜色和排版都比较复杂的地图…… 怎样才能实现快速翻译，准确识别。讯飞翻译机 3.0 采用科大讯飞最新国际领先的 OCR 技术，而且专门针对翻译机复杂、多样的自然场景图文识别做了大量训练和优化，取得突破性进展。该技术去年包揽 ICPR 2018 国际大赛全部三项冠军。同时，其配备了图文专业调校摄像头、高清视网膜屏幕、闪光灯，在各种光线条件下都能清晰的拍摄到文字，保证翻译效果。

现场，讯飞翻译机 3.0 公布了首发渠道：包括京东、天猫和唯品会等线上渠道，苏宁易购、国美、宏图三胞等客户的全渠道，以及科大讯飞线下旗舰店在内的全国优选 300 多家线下渠道。讯飞翻译机 3.0 线上正式开售时间为 5 月 21 日下午 16:18，线下开售时间为 5 月 22 日上午 10:18，产品售价为 3499 元。多渠道销售并举，方便了用户的体验购买。

讯飞转写机：提即走的讯飞转写机

讯飞转写机是首款面向办公场景的语音转写移动工作站，集实时转写、非实时转写、同步翻译、多种方言识别、行业语言模型等众多领先技术于一体，拥有讲话速记、演讲记录、字幕上屏、录音文件转写等核心功能，操作简单，使用方便。

讯飞转写机不仅可以快速识别各种会议讲话、学术讲座、录音文件的内容，准确将语音转为文字，同步智能区分出不同人员讲话的内容，直接形成讲话文字稿；还可以将演讲培训等内容同步汇编成含图、文、音于一体的材料，方便用户在手机端随时随地学习、分享。此外，讯飞转写机还支持实时生成双语字幕，解决涉外会议、涉外课堂中语种不同造成的沟通不畅难题。

讯飞转写机内置离线转写引擎，转写无需连接网络，数据本地保存，保护不同涉密行业、涉密会议的信息安全；响应更快速，纯离线运行，响应时间相比云端服务缩短 35%，大幅提升工作效率。此外，针对专业领域工作中经常出现特定术语、专有名词的情况，讯飞转写机还内置离线行业包，全面覆盖党政、教育、医疗、电力、金融、交通、法律等热门行业，在无网络情况下显著提升识别效果，转写更精准，表达更专业。

讯飞智能录音笔: 重新定义新一代个人记录神器

讯飞智能录音笔不仅具备专业级别的麦克风配置，更集语音转文字技术、A.I. 智能拾音算法等尖端人工智能技术于一身。无需借助 APP 或者第三方设备，这款产品即可实现在录音的同时独立完成语音转写成文字的全流程，是真正软硬件一体化的革新性智能记录产品。

应用到语音交互环节的智能硬件，都需要具备出色的声音采集和提取能力。讯飞智能录音笔采用 2+6 麦克风阵列顶级配置，2 颗哈曼大直径麦克风和 6 个矩阵麦克风位列机身。在专业级麦克风配置上，讯飞通过自研人工智能算法，针对会议、采访、演讲、音乐会等多种场景智能调用麦克风，实现高保真降噪拾音，收音距离可达 15 米。以远场演讲场景为例，设备会调用 2 个定向麦克风拾音，同时 6 个矩阵式麦克风识别周边及其他方向反射回来的噪声，通过算法进行比对消噪，使得录制的人声更加清晰。在会议模式下，2 个定向麦克风将停止工作，录音笔将 6 个麦克风对收集的信号进行加权算法，在目标信号的方向形成一个拾音波束，同时衰减来自其他方向的噪声，可以定向拾取与会者的发言，使得录取到的声音清晰准确。

讯飞智能录音笔应科大讯飞多年积累的语音技术而生，语音识别准确率达到 98%，1 小时录音 5 分钟出稿。自 2006 年开始，讯飞转写服务就已面世应用，在 2015 年机器速记准确率在国际比赛中首次超越人类速记员。在 2018 年 9 月，讯飞在被称为 “史上最难语音识别任务” 的国际多通道语音分离和识别大赛（CHiME-5）中包揽全部四个项目的冠军，并大幅刷新各项目的最好成绩。该比赛是在不同场景中自由交谈的远场语音识别效果，也再次证实了讯飞语音识别引擎在万物互联场景中噪音、口音和远场识别挑战下的绝对领先优势。

除了中文转写，讯飞智能录音笔同样支持英文语音的转写和同步辅助翻译，为英文培训等场景的记录和理解提供了极大的便利性。

讯飞智能录音笔的 “智能” 还体现在文件管理上，满足了各场景记录者提供了方便录、查找易、编辑快的需求。一键录音后，讯飞智能录音笔支持为重点发言人所讲的内容一键添加自定义标签，该标签将在转写文稿中同步呈现，便于重要信息的回溯和查找。同时，用户也可以通过语音搜索来查找文件，改变了传统记录场景为了一个重要观点而花费数个小时反复听录音的痛点，大幅提升记录效率及其可用性。

满电状态下，讯飞智能录音笔可连续工作 10 个小时。转写完成后，讯飞智能录音笔可在 4G 或 WIFI 的连网状态下同步和分享录音转写文件，便于后续的进一步编辑。专属指纹识别功能，进一步保障了录音文件的安全性。相对于传统录音笔，讯飞智能录音笔不仅在功能上极大革新、也带来全新智能触控和人性化交互体验，在硬件配置上也是可圈可点。机身采用航空级铝合金材质，经历 200 多道工序精细打磨成形，机身表面所用的阳极氧化喷砂工艺也让产品的触感更加细腻。

讯飞智能录音笔标配深空灰、玫瑰金两款经典配色，旗舰版 SR701 和标准版 SR501 均支持语音实时转文字、中英边录边译、要点标记、语音搜索、多平台同步和后端编辑功能。其中，旗舰版 SR 701 配置弧形陶瓷背板、3.5 英寸触控屏，单手持握更舒适、屏幕更大更清晰；同时内置 32G 内存和 20G 云空间，存储空间更大，更适合记录需求更多的高端商务人士，售价 2999 元。而标准版 SR501 配置机铣玻璃背板，3.1 英寸触控屏，机身更纤薄小巧；内置 16G 内存和 10G 云空间，售价 1999 元。

讯飞输入法 9.0 搭载 A.I. 黑科技：开启语音输入免切换时代！

5 月 21 日，科大讯飞新品发布会重磅发布讯飞输入法 9.0，采用自主研发的新一代语音识别模型，解决了用户因不同语言习惯、在不同场景而需要频繁切换输入模式的痛点，实现中英、普通话与方言以及离线与在线语音免切换输入，打字效率提升 300%。 据第三方调研机构数据显示，讯飞输入法深受互联网中坚力量的喜爱，在用户规模同比增幅上，位居输入法行业第一。讯飞输入法凭借语音输入功能创新和良好的口碑，带动用户规模高速增长一路收获美誉。截至目前，累计用户 7 亿，活跃用户超过 1.4 亿。作为语音输入开创者和引领者，其语音输入用户占比超过 60%，遥遥领先于其他输入法。可以预期，此次推出的语音输入免切换，在促进高效输入方面将发挥越来越重要的作用。

讯飞学习机 X1 Pro：将 A.I. 智能学习带进千家万户。

很多人认为学好一门课需要刷大量的题目才能真正掌握，但题海战术早就告诉过我们，一切不针对薄弱点的学习都是效率低下的重复劳动。针对这一问题，科大讯飞基于知识图谱，利用技术采集教学过程性动态数据，独创精准学习三步法（第一步：快速测试找到弱项，第二步：针对弱项精准学习，第三步：巩固内化形成学习闭环）。该学习规划路径基于国家 863 类人智能项目及认知智能国家重点实验室成果，让学生真正做到精准学习，实现 “千人千面” 的智能推荐，让学生能更高效地完成功课。同时，此模块还覆盖小节学习、单元复习、期中期末备考 3 个学习阶段，助力初高中学生精准找到弱项，只学对应的微课讲义，只做该做的精选好题。并且提供基础-进阶-提高不同程度的题目，满足不同层次学生的学习需求，真正达到个性化精准学习！

目前，讯飞学习机 X1 Pro 的 A.I. 个性化精准学习功能，主要涵盖数理化学科，利用讯飞教育超脑将知识点之间的逻辑关系和学习顺序全面构建成为学科知识图谱，一目了然，帮助学生迅速 “打怪升级”，消灭薄弱知识点。

讯飞智能办公本在 2019 年初的国际消费类电子产品展上，它已备受瞩目。

讯飞智能本: 你就是会议现场最轻松的仔！

讯飞智能办公本配备了 10.3 英寸 Eink 柔性墨水屏，让书写阅读体验接近于真实纸张，其视觉效果与真正纸质文档无太大差别，不伤眼，视觉无疲劳感。此外，它流畅的书写体验接近于 0 的反应延迟，可媲美真实的纸笔书写感受。屏幕与底板之间的悬空设计，还原了在一叠纸上书写的 Q 弹笔感。表面耐磨，微蚀刻，复刻了书写时纸笔间摩擦产生的 “沙沙感”。

无论是开会，还是小组讨论，大量信息重点蜂拥而至，整理会议纪要和回想灵感极其耗费时间，怎么办？讯飞智能办公本通过科大讯飞强大 A.I. 能力的加持，实现了信息内容的语音实时转写。无论你在会议、课堂还是采访现场，都能将全部语音内容实时转成文字，用户只需手写提纲、记录要点，便能完成内容记录，彻底解决了传统笔记本 “记不全” 的问题。同时，还实现了文字与手写提纲的即点即读；转写不准确的地方，可以直接用笔和笔势修改，无需二次处理。

据悉，以上部分新品已在京东、天猫、讯飞商城等电商渠道发售，同时全国渠道门店也已展开销售。