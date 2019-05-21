2019 年 5 月 21 日，安创加速器和华岩资本联合创立的创岩国际孵化中心于杭州钱塘新区大创小镇国际创博中心举办了开幕仪式。

据了解，创岩国际孵化中心是一家以 “孵化器+种子投资” 为发展模式的全球化创业孵化平台。专注于前沿科技、文化娱乐以及消费升级三大板块, 积极布局人工智能、金融科技、数字医疗、大文娱等创新领域赛道。通过前期为创业团队提供人才、资金、场地、政策、战略、市场等全方位创业服务，到后期的项目路演，技术培训，对优质项目进行投资等，有序地帮助初创企业实现公司规范化、管理成熟化，产品商业化的多方发展目标。与此同时，创岩与安创加速器已达成了战略合作伙伴关系，并通过建立国际孵化器联盟，实现人脉网络和创业资源的合理共享。此外，创岩将大力引进国际优质创业项目，助力其在钱塘新区落地，开拓中国市场，积极打造国际化高科技的创新创业孵化平台。

创岩空间总面积 1600 多平方米，由英国海归设计师打造，以 “岩石” 为核心元素。办公区域有近百个共享办公工位和十个风格迥异的办公室。功能区域包含路演厅、水吧台、高级会客区等。路演厅简洁明亮，可容纳 50 余人，专用于企业路演活动和各项宣传活动，还有高颜值的水吧台和高级会客区。

创岩负责人表示，“共享办公空间是为了鼓励创业者拥有更多彼此交流的机会，通过增加创业者之间的沟通，让不同的创业团队实现资源共享与协同效应，从而慢慢地形成一个小生态圈。”