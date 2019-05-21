你住酒店会看电视吗？

对于住酒店的人来说，应该都体验过一个有趣的现象：看或不看，一个大电视就在你面前，少了它，酒店客房似乎缺点什么，它在那，许多人也并不会去打开。这样的情况，对于酒店来说就比较痛苦了，“电视只是摆设没收益” 让许多酒店发愁。那么，是否可以将这个高成本，低收益却丢不得的 “包袱” 变成盈利点？邸客科技（以下称为 “邸客”）正有这样 “化腐朽为神奇” 的能力。

成立于 2016 年的邸客，是一家互娱客房服务提供商，致力于为住客和酒店提供客房娱乐化服务。其目前在国内 16 个城市有运营中心 (城市合伙)，旗下拥有邸客互娱和 AI 智能私助 “多莉羊” 两个品牌。

邸客互娱主要通过 AI 智控终端控制商旅酒店业的客房屏幕，把高净值的商旅用户在酒店场景下唤醒，用双屏互娱重构传统营销方式，进行精准营销，类似酒店版分众。多莉羊是邸客研发 5 月即将上线的产品，它主要基于人工智能技术，旨在打通酒店业上下游服务链，垂直服务酒店住后，重构酒店的场景服务流程，帮助酒店业实现数字化运营。

值得一提的是，其创立的电视手机双屏互动模式，可持续为酒店赋能，将客房电视从成本中心转化为利润中心，提升酒店的数字化运营能力。在邸客覆盖的客房内，住客插入房卡即可唤醒电视，并可直接通过手机扫描电视屏幕二维码，便可挑选想看的内容，包括电视剧、电影、综艺、动漫、ＭＶ等内容，而且可以直接通过手机控制电视。此外，据介绍，邸客与中科院联合研发了一款智能芯片，可支持 97％的电视控制功能，且创新带接受和发射功能的红外延长，支持多种环境的设备安装。

据邸客的创始人兼 CEO 刘洪涛透露：“电视是酒店里面最低效的投资，因为其无法带来任何新的用户体验，但却是必备的物品。所以，我们希望可以充分发挥电视的屏幕价值。” 他表示，打通电视屏幕入口，激活用户消费是邸客最基本的步骤。其可通过收取服务费、广告费，植入轻社交、电商生态等方式实现第一阶段的商业模式。

据悉，目前在产品落地方面，邸客的服务主要聚焦在中高端酒店，已经签约了 12 万多间酒店客房。

当然，除了帮助酒店最大限度地挖掘电视屏幕的价值。邸客更大的愿景是希望帮助酒店在竞争激烈的市场中，能够在节约成本的同时，提供更好的服务。随着消费者对环境、服务等的要求较高，酒店在成本投入增加。这无形中也导致了酒店住宿价格的上升，将用户推开。但事实上，很多酒店尽管有高成本的投入，却不一定能获得理想的客户量。“酒店是数据集提供者，但他们却没有享受到数据，所以我们希望帮助他们进行数字化运营。” 刘洪涛解释了推出 AI 助理多莉羊的初衷。

显然，邸客企图打破每个酒店以自己为核心的数据孤岛格局，从而形成千人千面的服务和内容，真正做到以用户数据为核心驱动。

据刘洪涛介绍，多莉羊有几方面的功能呢：第一，协助酒店实现更精准的信息化。在客房服务和相关的管理上的一些末梢方面，可以简化流程；第二，节省了酒店大量的人力成本，客户提出的常见问题，可以直接解决；第三，精准推送可以给用户带来更个性化的体验。

在精准服务方面，多莉羊其实就是一款基于语音交互的助理、智能决策引擎。刘洪涛举了一个例子说明：其会根据用户此前的点餐用餐数据，来判断用户大概喜欢吃什么，而且在推荐的餐厅中，可以细致到推荐某些菜品，打破了需要从传统的一个 APP 到另外一个 APP 的交互。当然，因为涉及到大量的用户个人隐私，他也强调，邸客有相关的加密引擎，在数据隐私这块有着非常严格的把关。

值得一提的是，多莉羊在语音交互和理解的技术层面也有着自己的特点。据介绍，其应用了关联性的技术逻辑架构，建立了知识图谱。所以，系统能够从语义中寻找新的关联性，如：你问多莉羊今天天气怎么样，它可能告诉你今天的天气是下雨，温度较低，建议多加衣服，适合做 SPA。此外，多莉羊还采用了开放式接口，可以与市场上的多样化智能化家居接口融合。

据刘洪涛介绍，邸客拥有多年互联网创新基因，团队在人工智能领域深耕，可在全球范围内实现由 AI 智控终端为酒店网络环境下提供数字化运营的技术解决方案，使得邸客互娱之商业模式得以实现。技术方面的夯实基础是邸客前行的力量。

此外，融资方面，其在成立之初获千万融资，2018 年 7 月获华佰资本邱学凡的数千万 A 轮，目前启动 A+轮中。