据 CNN 报道，美国国土安全部（DHS）警告称，中国制造的无人机可能会向其在中国的制造商发送敏感的飞行数据。DHS 下属网络安全和基础设施安全局称，这些无人机对组织的信息安全构成潜在风险，这些产品 “包含可能危害数据并在公司自身以外访问的服务器上共享信息的组件。”

报告没有指明具体的制造商，但根据一项行业分析，美国和加拿大使用的无人机近 80% 来自总部位于深圳的大疆。

对此，大疆回应称：“我们技术的安全性已经在全球得到反复验证，其中也包括美国政府和美国领先企业的独立验证。当用户使用 DJI 大疆创新的无人机或其他技术产品时，所生产、存储和传输的数据都完全由用户掌握。” 该公司还表示其提供特殊的模式以 “满足不同客户的信息安全管理需要”，比如断开网络连接的本地数据模式、私有云部署模式等。

以下为大疆回应全文：