华为子品牌荣耀（Honor）今天在英国伦敦举办发布会，正式宣布荣耀 20 和荣耀 20 Pro。

性能方面，荣耀 20 系列搭载麒麟 980 芯片，双 NPU，屏幕响应速度、操作、运行和启动速度最高提升 59%。配备全新文件系统，文件系统大小下降 14%，处理速度提升 20%。全新石墨烯冷却技术，散热效率也将提升 27%。

荣耀 20 Pro 电池容量 4000mAh，荣耀 20 则是 3800mAh，支持 22.5 瓦超级充电技术。GPU turbo 游戏加速 3.0 为 25 款游戏提供支持，可满帧运行，荣耀还与《堡垒之夜》合作推出了专属皮肤。

拍照能力方面，荣耀 20 Pro 拥有一颗 3200 万像素前置摄像头，后置四摄，分别 4800 万像素主摄像头，F1.4 光圈，感光器为索尼 IMX586，此外还有 1600 万像素广角镜头、800 万像素长焦镜头以及 200 万像素微距镜头。支持专业级 AIS 手持夜景模式，30 倍数字变焦，可在手持状态下拍摄清晰的月亮，超高的 ISO 204800 值可在低光环境中实现拍摄清晰照片，支持 4cm 微距摄影。

外观上，荣耀 20 系列的机身采用纳米幻镜光影设计，三层镀膜，分为玻璃、着色、幻镜纹理层，实现光线穿透感。荣耀 20 Pro 提供 “蓝水翡翠” 和 “幻夜星河” 两种颜色可选，荣耀 20 有 “幻影蓝”、“幻夜黑”、“冰岛白” 三种颜色。

荣耀 20 系列采用侧面指纹识别技术，指纹传感器与电源键结合，这样的设计也曾是索尼 Xperia 系列手机的一大特色。

售价方面，荣耀 20 采用 6GB RAM + 128GB ROM 组合，售价 499 欧元；荣耀 20 Pro 则是 8GB RAM + 256GB ROM，售价 599 欧元。

荣耀今天还推出了 299 欧元的荣耀 20 Lite，4GB RAM + 128GB ROM，搭载麒麟 710 芯片，6.21 英寸 3D 曲面平，前置摄像头 3200 万像素，后置三摄，支持 AIS 超级夜景模式。

另外，荣耀还将于 5 月 31 日在上海举办面向中国的发布会，到时候应该会有荣耀 20 系列的中国官方售价公布。

图片：荣耀手机