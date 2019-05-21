据 IT 之家报道，日前，HTC 手机已经重新上架官方商城，但 HTC 官方商城只有 HTC U12+有货，其它几款手机都处于无货状态。

近年来，随着智能手机竞争日益激烈，HTC 手机一直走着下坡之路。2017 年 9 月，Google 宣布以 11 亿美元价格收购 HTC 部分手机业务，这笔收购在 2018 年 1 月完成。2018 年 12 月，HTC 下架天猫旗舰店的所有手机商品，当时 HTC 有关负责人对此消息作出回应称，是暂时无货，后续还会上架。当时 HTC 台湾总经理陈柏谕曾表示，2019 年上半年的 “非苹旗舰机” 大战，HTC 将以中高端新机迎战，确保每个手机产品都获利。

本月初，HTC 官微曾发文称：“出于对 HTC 中国长期经营策略的考量，我们将暂时关闭 HTC 手机京东旗舰店和天猫旗舰店。大家仍然可以通过 HTC 官方商城和 HTC VIVE 旗舰店（地址：深圳市福田区皇岗路和莲花路交叉路口西北侧深业上城 CEEC 六楼 601）购买 HTC 智能手机及配件产品。我们也仍将一如既往为大家提供优质的售前和售后服务。” 随后网友便猜测，HTC 或就此退出内地市场。

但目前看来，HTC 还是没有完全放弃中国市场。