IT 之家报道，日前，HTC 手机已经重新上架官方商城，但 HTC 官方商城只有 HTC U12+有货，其它几款手机都处于无货状态。

近年来，随着智能手机竞争日益激烈，HTC 手机一直走着下坡之路。2017 年 9 月，Google 宣布以 11 亿美元价格收购 HTC 部分手机业务，这笔收购在 2018 年 1 月完成。2018 年 12 月，HTC 下架天猫旗舰店的所有手机商品，当时 HTC 有关负责人对此消息作出回应称，是暂时无货，后续还会上架。当时 HTC 台湾总经理陈柏谕曾表示，2019 年上半年的 “非苹旗舰机” 大战，HTC 将以中高端新机迎战，确保每个手机产品都获利。

本月初，HTC 官微曾发文称：“出于对 HTC 中国长期经营策略的考量，我们将暂时关闭 HTC 手机京东旗舰店和天猫旗舰店。大家仍然可以通过 HTC 官方商城和 HTC VIVE 旗舰店（地址：深圳市福田区皇岗路和莲花路交叉路口西北侧深业上城 CEEC 六楼 601）购买 HTC 智能手机及配件产品。我们也仍将一如既往为大家提供优质的售前和售后服务。” 随后网友便猜测，HTC 或就此退出内地市场。

但目前看来，HTC 还是没有完全放弃中国市场。

 

HTC 中国市场 官方商城